TEAMGROUP намерена выпустить память DDR5 в следующем году

Компания TEAMGROUP станет одной из первых кто перейдет на новый стандарт памяти DDR5. TEAMGROUP является лидером в области компьютерной памяти и имеет все возможности для перехода на новое поколение технологий DDR.

Выход памяти DDR5 запланирован на 2021 год. Ожидается выход модулей памяти линейки ELITE с объемом 16 Гб и частотой 4800 МГц. Рабочее напряжение модулей составит 1,1В. Скорость передачи данных выросла до 4800 - 5200 Мбит/с. Новая память будет оснащена встроенной технологией коррекции ошибок ECC. Компания уже согласовала выпуск памяти с Intel и AMD. В третьем квартале 2021 года, память DDR5 от TEAMGROUP появится в продаже.