TEAMGROUP обновляет линейку памяти T-Force DELTA RGB DDR5

TEAMGROUP пополнила свою линейку памяти T-Force DELTA RGB DDR5 со скоростью передачи до 6600 Мбит/с и задержкой до CL30. Благодаря превосходным возможностям в области исследований и разработок T-FORCE LAB, мировой лидер в области памяти TEAMGROUP с гордостью объявляет о выпуске двух новых обновлений спецификаций игровой памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5.

Оперативная память для разгона поставляется в высокоскоростном варианте с тактовой частотой 6600 МГц и в варианте с малой задержкой с тактовой частотой 6000 МГц CL30. Благодаря постоянному совершенствованию дизайна продуктов и возможностей исследований и разработок, TEAMGROUP может предоставить геймерам и энтузиастам разгона по всему миру, стремящимся к лучшему из лучших, высочайшую производительность.

С развитием платформы DDR5 игровая память T-FORCE DELTA RGB DDR5 подверглась революционному обновлению. DELTA RGB DDR5 предлагает два дополнительных варианта спецификации: комплект DDR5-6600 CL34 2X16GB и комплект DDR5-6000 CL30 2X16GB. Каждый модуль оснащен микросхемой управления питанием и тщательно отобранными высококачественными микросхемами, обеспечивающими превосходную производительность системы и стабильную работу. Он полностью удовлетворит любого геймера, который ищет первоклассную производительность при разгоне и плавный игровой процесс. DELTA RGB DDR5 оснащена легендарным рассеивателем тепла RGB с широким углом обзора 120° и поддержкой интеллектуального управления RGB. Эксклюзивный тепловой модуль DDR5 в сочетании с ослепительными радиаторами из алюминиевого сплава и специальным охлаждающим силиконом обеспечивает геймерам и оверклокерам непревзойденные тепловые характеристики и стабильность, а также визуально приятную среду во время игры.
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