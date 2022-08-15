TEAMGROUP представила модули памяти ELITE PLUS DDR5 с частотой до 6000 МГц

TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти линейки ELITE PLUS DDR5. Модули получили совершенно новый дизайн алюминиевых радиаторов и предлагают частоту до 6000 МГц.

Модули памяти TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5 полностью совместимы с платформами Intel и AMD. Память представлена в вариантах со скоростью: 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц, в комплектах от 8 ГБ до 32 ГБ для удовлетворения потребностей любого пользователя. ELITE PLUS DDR5 оснащены технологией PMIC для эффективного распределения питания для стабильной работы. Микросхемы поддерживают функцию ECC для коррекции ошибок памяти.

Память ELITE PLUS DDR5 доступна в черном и серебристом цветах. Модули появятся на рынке в сентября этого года.

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