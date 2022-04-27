TEAMGROUP представила оперативную память ELITE U-DIMM DDR5 со скоростью 5600 МГц

Компания TEAMGROUP объявила сегодня об обновлении стандартной памяти TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5. Стандартная память TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5, разработанная на основе выдающихся научно-исследовательских возможностей TEAMGROUP и превосходного качества продукции, соответствует стандартам JEDEC и поддерживает высокопроизводительные характеристики с частотой 5600 МГц и напряжением 1,1 В. Стандартная память TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5 также была отправлена ​​для проверки основным производителям материнских плат. Поскольку мир приветствует наступление эры DDR5, TEAMGROUP продолжит выпускать продукты памяти с полной совместимостью и обновленными характеристиками.

TEAMGROUP делает первые шаги в области DDR5. В прошлом году компания выпустила стандартную память TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5 4800 МГц 1,1 В, опередив отрасль, и теперь объявляет о повышении частоты с 4800 МГц до 5600 МГц при том же напряжении 1,1 В, гарантируя, что пользователи смогут наслаждаться высокой производительностью. Новейшая стандартная память TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5 также будет доступна с различной емкостью хранения, включая 2x8 ГБ, 2x16 ГБ и 2x32 ГБ, чтобы обеспечить плавную многозадачность и выдающуюся стабильность.