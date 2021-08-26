TEAMGROUP представила первые модули серии T-Force DELTA RGB DDR5 Gaming

T-FORCE DELTA RGB DDR5 продолжает дизайн серии DELTA DDR4, сохраняя большой радиатор с широкоугольными краями RGB и минималистичной геометрической поверхностью. Новые модули оснащены новой архитектурой PMIC DDR5 и стандартом ECC. Производитель заявляет, что новые модули памяти могут выдерживать напряжение до 2,6 В для обеспечения безумной производительность при разгоне.
Ожидается, что модули памяти T-Force DELTA RGB DDR5 Gaming будут доступны во всем мире в четвертом квартале 2021 года вместе с платформой Intel Alder Lake.