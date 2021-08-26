TEAMGROUP представила первые модули серии T-Force DELTA RGB DDR5 Gaming

TEAMGROUP запускает новую серию памяти DELTA DDR5 - первые модули DDR5 следующего поколения с поддержкой разгона по профилю Intel XMP 3.0 в один клик и будет иметь емкость 16 ГБ и 32 ГБ с частотами от 4800 МГц до 5600 МГц, что намного превышает предел поколения DDR4.

T-FORCE DELTA RGB DDR5 продолжает дизайн серии DELTA DDR4, сохраняя большой радиатор с широкоугольными краями RGB и минималистичной геометрической поверхностью. Новые модули оснащены новой архитектурой PMIC DDR5 и стандартом ECC. Производитель заявляет, что новые модули памяти могут выдерживать напряжение до 2,6 В для обеспечения безумной производительность при разгоне.

Ожидается, что модули памяти T-Force DELTA RGB DDR5 Gaming будут доступны во всем мире в четвертом квартале 2021 года вместе с платформой Intel Alder Lake.
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