TENAA показал изображения и характеристики Realme RMX3142

Новый телефон компании Realme с номером модели RMX3142 получил одобрение телекоммуникационного управления Китая TENAA. А TENAA свою очередь раскрыл его характеристики и изображения. А вот официальное название смартфона остается все еще в секрете.

Судя по изображению, в смартфоне Realme RMX3142 нету установленного сзади сканера отпечатков пальцев или бокового датчика отпечатков пальцев, вероятно его разместили на дисплее. В списке TENAA указано, что новинка оснащена 6,43-дюймовым экраном с вырезом для селфи-камеры в верхнем левом углу. В верхнем левом углу задней панели телефона находится прямоугольный корпус камеры. Он имеет тройную камеру и светодиодную вспышку.

Новый Realme RMX3142 предустановлена ОС Android 11. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, но устройство еще не прошла сертификацию 3C. Следовательно, нет информации о поддерживаемых скоростях зарядки RMX3142. Поскольку Realme RMX3142 получил одобрение TENAA, телефон может дебютировать ближайшее время.