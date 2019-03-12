ТОП 10 лучших аксессуаров для смартфонов

Xiaomi Mi Bluetooth Selfie Stick Tripod

Пролистав весь интернет мы поняли, какие аксессуары больше всего интересны и популярны для многих пользователей смартфонов. Поэтому в эту подборку мы добавили лучшие актуальные на сегодняшний день аксессуары для ваших смартфонов.

COTEetCI Base 19

- создан для любителей фотографировать себя любимых. Конструкция модели предусматривает встроенный трипод. Пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки, позволит вам управлять устройством удаленно. При помощи данного монопода вы сможете делать портретную фотосъемку, создавать групповые снимки, а также снимать видеообзоры. Устройство обладает стандартной для принадлежностей рассматриваемого типа расцветкой, представленной глубоким черным цветом. Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod используется совместно со смартфонами, функционирующими на базе операционной системы Android или iOS. Устройство изготовлено из сплава металлов, обеспечивающего ему надежность, долговечность и отличную устойчивость. Для синхронизации монопода со смартфоном используется технология беспроводной связи Bluetooth. Дополнительно корпус данного устройства оборудован разъемом micro USB. Длина монопода может регулироваться в диапазоне от 19 до 51 см. Весит устройство совсем немного - всего 152 г.

Belkin BOOST UP Qi

- это компактная и удобная подставка, предназначенная для Apple Watch, смартфонов Apple и беспроводных наушников AirPods. Модель изготовлена из прочных материалов и обладает устойчивой конструкцией. Подставка с функцией зарядки станет отличным решением. Док-станция изготовлена из прочного и легкого алюминия, а на днище подставки имеются резиновые вставки, что исключит скольжение на любом типе покрытия. Компактные размеры аксессуара позволяют разместить ее как на рабочем столе, так и на прикроватной тумбе. Для подключения к сети или ПК используется встроенный кабель USB. Модель гарантирует устойчивость и исключит падение как часов, так и смартфона. COTEetCI Base19 Dock позволяет без особых усилий заряжать Apple Watch, iPhone и AirPods в одном месте от одного порта зарядки. Модель поддерживает любые модели iPhone, в которых имеется разъем Lightning. Док-станция позволяет не только заряжать устройства, но и обмениваться данными при подключении к ПК.

FlyPods Youth Edition

- дает возможность заряжать смартфоны с поддержкой технологии беспроводной зарядки Qi. Мобильное устройство с поддержкой данного стандарта зарядки достаточно разместить на гладкой черной панели ЗУ, чтобы запустить процесс зарядки его АКБ. Беспроводное зарядное устройство с портом micro USB на корпусе подключается к адаптеру питания с помощью съемного кабеля с разъемами USB - micro USB (не включен в комплект). Оно обеспечивает выходной зарядный ток на уровне 1000 мА. Беспроводное ЗУ Belkin BOOST UP Qi F8M747bt с пластиковым черно-белым корпусом отличается стильным дизайном и универсальностью. Используя его, можно подзаряжать любые смартфоны с поддержкой функции беспроводной зарядки Qi независимо от бренда-изготовителя. ЗУ снабжено светодиодным индикатором, который информирует пользователя о том, что прибор подключен к адаптеру питания и готов к зарядке батареи смартфона.

ORICO PH2

- bluetooth-наушники со стильным дизайном, которые имеют необходимую защиту от воды, поэтому отлично подходят для тренировок. Наушники поставляются со специальным кейсом для хранения, в котором уже есть аккумулятор для подзарядки. Кроме того, когда наушники достают из бокса, то они автоматически подключаются и готовы к работе. Honor FlyPods Youth Edition отличаются лаконичным и стильным дизайном. Беспроводные наушники идут без крепления, они имеют плавные линии и изгибы. Модель получила необходимую защиту от влаги – стандарт IP54. Устройство хорошо держится в ушах, поэтому пригодится любителям спорта. Но при быстром беге есть вероятность того, что наушники могут выпасть. Из индикаторов присутствует светодиод. Honor FlyPods Youth Edition побалуют пользователя отличным качеством звука, они позволяют насладиться не только любимыми песнями, но и инструментальными композициями. Диапазон воспроизводимых частот колеблется от 20 до 20000 Гц.

Transcend TS128GUSD300S-A

- компактная и удобная подставка для смартфонов сделана из прочного ABS-пластика. Все детали тщательно подогнаны друг к другу, что гарантирует долгую безотказную службу. Смотрите кино, развлекайтесь ORICO PH2 освобоит ваши руки. Выбирайте самое комфортное положение и наклон. Подставка крутится на 360 градусов. Абсолютно плоская в сложенном виде. Пользуйтесь подставкой везде, где хотите. Подходит для любых моделей телефнов и планшетов.

Plantronics Explorer 85

- это карта , обеспечивающая превосходную производительность, что делает её идеальной для цифровых камер и видеокамер, совместимых с UHS-I.

Artplays AC55

- станет незаменимым помощником для вас, если вам требуется быть всегда на связи. Модель является универсальным устройством: гарнитура подходит для использования совместно с планшетами и смартфонами любых производителей. Plantronics Explorer 85 использует для подключения к мобильным средствам связи Bluetooth-интерфейс. Дальность связи может достигать 10 м. Для крепления гарнитуры используется заушина, обеспечивающая надежную фиксацию устройства. В наличии индикатор состояния. Преимуществом устройства является наличие голосовых сообщений. Гарнитура Plantronics Explorer 85 впечатляет своей энергоэффективностью. Несмотря на миниатюрные размеры устройства (масса гарнитуры составляет лишь 8 г), встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает гарнитуре до 11 ч работы в режиме разговора и до 16 суток в режиме ожидания. В режиме «глубокого сна» модель может работать до полугода. Удобству использования гарнитуры способствует наличие многофункциональной кнопки и кнопки регулировки громкости. Присутствуют функции голосового набора и повтора последнего номера. В комплект поставки входит автомобильное зарядное устройство.

JBL GO 2

- представляет из себя универсальное игровое устройство: использовать геймпад можно совместно как с мобильными устройствами, так и с компьютерами. В оснащение модели входит Bluetooth-интерфейс. Геймпад обладает совместимостью с большинством игр, рассчитанных на установку на смартфоны и планшеты, работающие под управлением операционной системы Android. Подключение к мобильным и стационарным компьютерам можно осуществлять как с использованием беспроводной связи, так и проводным способом. Радиус действия беспроводной связи стандартен для Bluetooth: величина этого показателя равна 10 м. В автономном режиме геймпад Artplays AC55 получает питание от встроенного аккумулятора, зарядка которого осуществляется от порта USB. Игровое устройство отлично укомплектовано: в комплект поставки, в частности, входит съемный держатель для смартфона. Геймпад имеет практичный черный цвет: мелкие загрязнения на корпусе модели вряд ли будут заметны. Конструкция упаковки геймпада позволяет ознакомиться с внешним видом содержимого без распаковки.

Rombica VR360 v06

- стала обладательницей AUX-входа, при помощи которого у вас появится возможность воспроизвести любимый плейлист, хранящийся на вашем смартфоне, посредством проводного соединения. Наслаждаться любимыми композициями вы сможете на протяжении 5 часов, ведь в данной колонке предусмотрен мощный встроенный аккумулятор емкостью 730 мАч. Для синхронизации и последующего прослушивания композиций с различных носителей в модели JBL GO 2 появился Bluetooth-интерфейс. Дополнительным достоинством устройства является его влагозащищенный корпус, позволяющий устроить вечеринку на природе, у бассейна и даже на пляже.

- используют технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) плюс работают с различными 3D-приложениями. В этой модели применяются линзы с поляризационными фильтрами, благодаря которым каждому глазу демонстрируется своё изображение, что обеспечивает трёхмерный эффект. Аксессуар совместим со смартфонами с диагональю экрана от 3,5 до 6 дюймов под управлением операционных систем iOS и Android. Надёжная фиксация на голове даёт возможность свободно двигаться. Части, соприкасающиеся с телом, выполнены из безопасной и дышащей экокожи. Расстояние между линзами настраивается, повышая тем самым глубину резкости. Продуманная конструкция позволит надёжно закрепить телефон, так что он не вылетит, а для дополненной реальности переднюю панель можно откинуть, что позволит задействовать основную камеру мобильника. В комплекте поставляется очищающая салфетка из микрофибры.