ТОП лучших Wi-Fi репитеров

2019-04-17, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO; [98]
Wi-Fi роутер не всегда может успешно обеспечить бесперебойную работу на большом расстоянии. Этот существенный минус способен устранить репитер Wi-Fi сигнала. Сигнал, поступающий от точки доступа, повторяется устройством. Радиус действия сети значительно увеличивается, следовательно, основной задачей репитера считается расширение зоны. В этой подборке мы подобрали ТОП лучших Wi-Fi репитеров, по мнению МегаОбзор.

Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO

Wi-Fi репитер Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO - усовершенствованный усилитель Wi-Fi сигнала. Устройство оснащено 2 внешними антеннами, которые обеспечивают скорость передачи данных со скоростью до 300 Мбит/с. Оптимизированное программное обеспечение и антенны гарантируют стабильный Wi-Fi сигнал, даже на большом расстоянии от основного роутера. Устройство не требует дополнительной настройки, и способен самостоятельно выбрать наиболее подходящее время для обновления. Устройство оснащено 2 всенаправленными антеннами. Благодаря этому, устройство гарантирует стабильную передачу данных на скорости до 300 Мбит/c даже на большом расстоянии от основного роутера. Устройство способно самостоятельно определить максимально подходящее время для обновления программного обеспечения. Благодаря этому, вам больше не придется тратить время на дополнительную настройку роутера.

ASUS RP-AC51

Wi-Fi репитер ASUS RP-AC51 - это маленький расширитель сети. Он очень прост в установке. Достаточно его включить в розетку и он расширит диапазон подключения мобильных устройств к интернету. С помощью ASUS RP-AC51 можно осуществить подключение даже к проводным устройствам, таким как Smart TV, плеер Blu-Ray или игровая консоль. Данное устройство имеет возможность развивать скорость передачи данных до 700 Мбит/с. Работает с частотой 2.4 и 5 ГГц. Также имеются специальные интеллектуальные светодиодные маячки, которые позволяют распознать диапазон рабочей сети и определить место, подходящее для подключения.

Mercusys MW300RE V1

Wi-Fi репитер Mercusys MW300RE V1 - этот репитер усиливает сигнал Wi-Fi в ранее недоступных зонах, 2 внешние антенны с технологией MU-MIMO. Компактный размер и подключение к настенной розетке позволяют легко устанавливать устройство без инструментов и особых навыков. Наличие светодиодного индикатора позволяет просто и легко найти лучшее место для установки устройства.

Ubiquiti AmpliFi MeshPoint HD

Wi-Fi репитер Ubiquiti AmpliFi MeshPoint HD - двухдиапазонная высокопроизводительная Mesh-точка доступа — со встроенной мощной регулируемой антенной — поддерживает новейший стандарт 802.11AC и MIMO 3х3 для обеспечения сверхскоростного Wi-Fi у вас дома. AmpliFi HD Mesh Point разработана для совместного использования с маршрутизатором AmpliFi HD Mesh Router с целью расширения зоны покрытия полнофункциональной домашней беспроводной системы*. Устранение "мертвых зон" в доме путём установки Mesh-точек в тех комнатах, где необходимо улучшить сигнал. Расширители позволяют «превратить» имеющийся у вас маршрутизатор (другого производителя) в мощный Mesh-роутер или подключить беспроводное ТВ в Mesh-сеть. Быстрая и простая установка осуществляется посредством интуитивно понятного мобильного приложения для смартфонов на платформах iOS / Android или стандартного веб-браузера. Применение Mesh-технологии позволяет устройству гарантировать высочайшую производительность беспроводной сети.

ZYXEL WRE6606

Wi-Fi репитер ZYXEL WRE6606 - одним нажатием кнопки его можно переключить в режим точки доступа, повторитель или клиента. Вам нужна беспроводная сеть на основе MU-MIMO? Тогда выберите режим точки доступа. Хотите расширить покрытие уже используемой беспроводной сети? В таком случае нужно выбрать режима повторителя. А если нужно подключиться к проводному устройству с поддержкой MU-MIMO, то следует переключить устройство в режим клиента. Это очень просто! WRE6606 оборудован портом micro USB для подключения внешнего аккумулятора, что позволяет устанавливать повторитель в тех местах, где он обеспечивает оптимальное расширение покрытия беспроводной сети, независимо от того, есть рядом электрическая розетка или нет. На WRE6606 можно подавать питание через USB-порт, что позволяет временно расширить покрытие сети за пределы вашего дома. Вы сможете пользоваться Wi-Fi даже когда отдыхаете на лужайке возле дома или хотите предложить вашим гостям доступ к интернету во время вечеринки во внутреннем дворике.

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