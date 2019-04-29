ТОП лучших игровых мышей

Logitech G G102 Prodigy Black USB

Компьютерная мышь – главное «орудие» современного геймера. Чтобы не уступать и даже превосходить своих оппонентов в онлайн – играх, игровая мышка должна максимально подходить под запросы пользователя. Важны такие показатели как эргономика, удобство расположения в руке, идеальный вес, надежные и безотказные переключатели, отзывчивый и «не тормозящий» сенсор. Для профессионалов важен даже такой показатель, как количество клавиш на корпусе мышки. В этой подборке собраны Лучшие компьютерные мыши, по мнению МегаОбзор.

Logitech G G502 HERO Black USB

Мышь Logitech G G102 Prodigy Black USB - поможет вам выйти на лидерские позиции в процессе онлайн-игры, она станет вашей надежной помощницей в жарких виртуальных баталиях, поскольку все ее конструктивные особенности продуманы до мельчайших деталей. Из 6 имеющихся кнопок есть кнопка переключения разрешения сенсора, что весьма удобно, когда необходимо уменьшить или увеличить разрешение в зависимости от игровых задач. Датчик работает в режимах от 200 до 8000 dpi, гарантируя предельную точность и быстроту реакции при использовании Logitech Gaming Mouse G102 Prodigy. А также имеются программируемые кнопки, которые позволят вам не отвлекаться от игры на различные операции. Материалом покрытия мыши послужил матовый пластик, она удобно лежит в руке, как в правой, так и в левой, длина ее кабеля составляет комфортные 2 метра.

A4Tech Bloody J90 Black USB

Мышь Logitech G G502 HERO Black USB - продвинутая модель для опытных игроков. При ее создании использовались лучшие компоненты и передовые технические решения. Благодаря этому обеспечивается надежность манипулятора и превосходные характеристики. Мышка Logitech G502 HERO поставляется со съемными утяжелителями. Пять грузиков по 3.6 грамма помогают подобрать идеальный вес манипулятора. Подключение мышки к компьютеру происходит через кабель с коннектором USB и достаточной длиной – 2.1 метра. Шнур получил тканевую оплетку, она долговечная и не изнашивается при продолжительной активной эксплуатации. В этой модели применяется оптический светодиодный сенсор HERO. Его максимальное разрешение – 16000 dpi, вы сможете отрегулировать данный параметр с учетом игрового процесса. Частота опроса – 1000 Гц. Манипулятор моментально реагирует на минимальные движения. Количество клавиш – 11 штук. Вы сможете выполнить их программирование, назначить на кнопки различные действия. Дополнительно можно создать до пяти профилей, чтобы переключаться между ними, быстро адаптировать управление под конкретную игру.

HyperX Pulsefire FPS Pro Black USB

Мышь A4Tech Bloody J90 Black USB - способная выдерживать ускорение до 20 G – игровой манипулятор, который предназначен пользователям, которые предпочитают стильно выглядящую технику. Мышь, оборудованная 9 кнопками, имеет оригинальное цветовое оформление и не менее оригинальную форму корпуса. Усиливает эффектность мыши многоцветная подсветка. Мышь проводная A4Tech Bloody J95 функционирует, используя ресурсы оптического светодиодного датчика Pixart PMW3325, максимальное разрешение которого равно 5000 dpi. Модель может также работать с использованием режимов 1000, 2000, 3000 и 4000 dpi. Частота опроса датчика равна 1000 Гц. Модель предназначена для хвата правой рукой. Пластиковый корпус мыши имеет покрытие софт-тач. Мышь подключается с использованием USB-интерфейса. Длина интерфейсного кабеля равна 1.8 м. Питание поступает по шине. Важной особенностью конструкции модели являются металлические ножки. Габаритные размеры корпуса мыши составляют 78x43x131 мм. Масса модели сравнительно невысока: она равна 159 г.

ASUS ROG Gladius II Origin

Мышь HyperX Pulsefire FPS Pro Black USB - эта мышь с черным корпусом, адаптированным под хват правой рукой, станет удачным выбором для геймера-профи или киберспортсмена, нацеленного на победу в онлайн-сражениях. Она получила светодиодный оптический датчик Pixart 3389, поддерживающий работу с уровнем чувствительности 100-16000 dpi. Аксессуар со специальной клавишей для быстрой смены чувствительности сенсора снабжен преднастройками уровня разрешения для разных игровых стилей. Оборудованная 6 долговечными кнопками проводная геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS PRO RGB HX-MC003B лаконично и эффектно выглядит, гарантирует ощутимый тактильный отклик на каждое нажатие клавиши. Она имеет разноцветную светодиодную подсветку и подключается к порту ПК посредством 1.8-метрового USB-кабеля, получая питание по шине.

Мышь ASUS ROG Gladius II Origin - выполнена в черном корпусе и представляет собой функциональное устройство, которое позволит побеждать в игровых сражениях. Эргономика мыши оптимизирована для управления правой рукой: особая форма и резиновое покрытие боковых граней способствует максимальному комфорту в процессе эксплуатации. Вам будет очень легко управлять игровым процессом благодаря кнопке переключения чувствительности лазерного сенсора с поддержкой максимального разрешения 12000 dpi. Asus ROG Gladius II Origin подключается посредством USB и предусматривает поддержку 6 кнопок, при помощи которых обеспечивается комфорт управления. Конструкция модели предусматривает возможность замены переключателей с выбором усилия нажатия, что позволяет продлить срок службы аксессуара. Подсветка ASUS Aura Sync позволяет создать игровую атмосферу и делает мышь стильным аксессуаром. Покрытие SoftTouch способствует тому, что вы будете чувствовать только комфорт в процессе эксплуатации: к поверхности мыши прикасаться приятно.