Beelink GT1 Ultimate 3/32Gb

Приобретение современного медиаплеера — это лёгкий и менее затратный способ вернуть старому телевизору «вторую молодость». Цифровые телеканалы, HD-видео и социальные сети могут появиться даже на экранах самых устаревших моделей. Какой медиаплеер выбрать, если за длинным списком характеристик стираются различия между кандидатами к покупке? В этой подборке мы выложим ТОП лучших медиаплееров по мнению МегаОбзор.

Invin M8S

Медиаплеер Beelink GT1 Ultimate 3/32Gb - оснащена 8-ядерным процессором Amlogic S912 и видеоускорителем Mali-T820MP3. Ее можно использовать для игр, интернет-серфинга, просмотра фильмов, прослушивания музыки и многого другого. Данная версия оснащена расширенной оперативной и встроенной памятью 3Гб и 32 Гб соответственно. Приставка выполнена в минималистичном дизайне. Корпус сделан очень качественно, всё подогнано идеально, внешний вид приставки заслуживает внимания.

Xiaomi Mi Box International Version

Медиаплеер Invin M8S - этот медиаплеер является удобным и компактным многофункциональным устройством. Как и планшеты на основе Android, современная ТВ-приставка обладает всеми свойствами планшетного ПК с достаточно мощным процессором, хорошей производительностью и современными характеристиками. Память и возможности ее расширения. В Андроид-приставке Смарт-ТВ вполне достаточный объем системной памяти — 2 Гб — для работы и оперативного выполнения требуемых задач, а также выделено 8 Гб встроенной памяти.

Google Chromecast 2018

Медиаплеер Xiaomi Mi Box International Version - мультимедийная TV-приставка, изготовленная именитым китайским производителем совестно с компанией Google, и работающая на новейшей и полностью русифицированной версии Android TV 6.0.1. Фильмы в разрешении 4K, видео из Youtube и других популярных хостингов, музыка, фото, социальные сети, игры, видеозвонки и многое другое – все это станет доступным благодаря Xiaomi Mi Box. Получите доступ ко всем приложениям из Google Play, адаптированным для Android TV, среди которых MX Player, VLC, Kodi, ivi, Skype, ES Проводник и многие другие сервисы, которые расширят функционал устройства. Синхронизируйте Xiaomi Mi Box со своим смартфоном, планшетом, и любым другим устройством на Android, благодаря единому аккаунту Google. Xiaomi Mi Box воспроизводит видео в разрешении 4K и поддерживает HDR, что позволит раскрыть возможности самого современного телевизора. Устройство работает со всеми популярными форматами, количество которых можно расширить, благодаря установке сторонних кодеков.

Apple TV 4K 32GB

Медиаплеер Google Chromecast 2018 - Chromecast 2018 имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Новый дизайн круглой формы со шлейфом интерфейса HDMI. Устройство подключается к разъёму HDMI телевизора и передаёт видео со звуковым сопровождением с одноимённого мобильного приложения. Беспроводное подключение и управление осуществляется благодаря встроенному интерфейсу Wi-Fi. Антенна устройства была обновлена для работы в двух диапазонах частот Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц поддерживающая 802.11 ac (частота 5 ГГц). Данное улучшение существенно улучшает скорость вещания и буферизацию видео онлайн. Google Chromecast 2018 представлен в абсолютно новом дизайне.

Медиаплеер Apple TV 4K 32GB - отличный прибор для потокового воспроизведения контента, для чего требуется подключение к телевизору, поддерживающему такую же функцию. Модель оборудована встроенным модулем Wi-Fi, а также поддерживает сетевой порт со скоростью до 1000 Мбит/с. Медиаплеер поддерживает воспроизведение 3D видео, что позволит вам в кругу семьи устраивать полноценные киносеансы. Устройство без HDD поддерживает Bluetooth 4.0 – беспроводную технологию связи с различными устройствами, позволяя, подключившись к смартфону, осуществлять с него управление медиаплеером.