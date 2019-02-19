Приобретение современного медиаплеера — это лёгкий и менее затратный способ вернуть старому телевизору «вторую молодость». Цифровые телеканалы, HD-видео и социальные сети могут появиться даже на экранах самых устаревших моделей. Какой медиаплеер выбрать, если за длинным списком характеристик стираются различия между кандидатами к покупке? В этой подборке мы выложим ТОП лучших медиаплееров по мнению МегаОбзор.
Beelink GT1 Ultimate 3/32Gb
Медиаплеер Beelink GT1 Ultimate 3/32Gb - оснащена 8-ядерным процессором Amlogic S912 и видеоускорителем Mali-T820MP3. Ее можно использовать для игр, интернет-серфинга, просмотра фильмов, прослушивания музыки и многого другого. Данная версия оснащена расширенной оперативной и встроенной памятью 3Гб и 32 Гб соответственно. Приставка выполнена в минималистичном дизайне. Корпус сделан очень качественно, всё подогнано идеально, внешний вид приставки заслуживает внимания.
Invin M8S
Медиаплеер Invin M8S - этот медиаплеер является удобным и компактным многофункциональным устройством. Как и планшеты на основе Android, современная ТВ-приставка обладает всеми свойствами планшетного ПК с достаточно мощным процессором, хорошей производительностью и современными характеристиками. Память и возможности ее расширения. В Андроид-приставке Смарт-ТВ вполне достаточный объем системной памяти — 2 Гб — для работы и оперативного выполнения требуемых задач, а также выделено 8 Гб встроенной памяти.
Xiaomi Mi Box International Version
Медиаплеер Xiaomi Mi Box International Version - мультимедийная TV-приставка, изготовленная именитым китайским производителем совестно с компанией Google, и работающая на новейшей и полностью русифицированной версии Android TV 6.0.1. Фильмы в разрешении 4K, видео из Youtube и других популярных хостингов, музыка, фото, социальные сети, игры, видеозвонки и многое другое – все это станет доступным благодаря Xiaomi Mi Box. Получите доступ ко всем приложениям из Google Play, адаптированным для Android TV, среди которых MX Player, VLC, Kodi, ivi, Skype, ES Проводник и многие другие сервисы, которые расширят функционал устройства. Синхронизируйте Xiaomi Mi Box со своим смартфоном, планшетом, и любым другим устройством на Android, благодаря единому аккаунту Google. Xiaomi Mi Box воспроизводит видео в разрешении 4K и поддерживает HDR, что позволит раскрыть возможности самого современного телевизора. Устройство работает со всеми популярными форматами, количество которых можно расширить, благодаря установке сторонних кодеков.
Google Chromecast 2018
Медиаплеер Google Chromecast 2018 - Chromecast 2018 имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Новый дизайн круглой формы со шлейфом интерфейса HDMI. Устройство подключается к разъёму HDMI телевизора и передаёт видео со звуковым сопровождением с одноимённого мобильного приложения. Беспроводное подключение и управление осуществляется благодаря встроенному интерфейсу Wi-Fi. Антенна устройства была обновлена для работы в двух диапазонах частот Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц поддерживающая 802.11 ac (частота 5 ГГц). Данное улучшение существенно улучшает скорость вещания и буферизацию видео онлайн. Google Chromecast 2018 представлен в абсолютно новом дизайне.
Apple TV 4K 32GB
Медиаплеер Apple TV 4K 32GB - отличный прибор для потокового воспроизведения контента, для чего требуется подключение к телевизору, поддерживающему такую же функцию. Модель оборудована встроенным модулем Wi-Fi, а также поддерживает сетевой порт со скоростью до 1000 Мбит/с. Медиаплеер поддерживает воспроизведение 3D видео, что позволит вам в кругу семьи устраивать полноценные киносеансы. Устройство без HDD поддерживает Bluetooth 4.0 – беспроводную технологию связи с различными устройствами, позволяя, подключившись к смартфону, осуществлять с него управление медиаплеером.