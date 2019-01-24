ТОП лучших очков виртуальной реальности

HTC Vive

Виртуальная реальность - это огромный дивный мир, в который хочется окунуться с головой. Это место, в которое человек может погрузиться целиком и полностью и найти там гораздо больше, чем в реальной жизни, а также не думая о том, чтобы отличать виртуальное от реального. На данный момент разными компания разрабатывается аппаратное обеспечение для полного выхода в виртуальную реальность: Omni, Oculus Rift, а также для создания дополненной реальности: Google Glass и другие. Поэтому мы подготовили ТОП лучших по мнению МегаОбзор очков виртуальной реальности.

Oculus Rift CV1 + Touch

Очки виртуальной реальности HTC Vive - очки виртуальной реальности HTC Vive позволят полностью погрузиться в виртуальный мир и активно взаимодействовать с игровым окружением. В очках и ручных контроллерах есть датчики, движение которых фиксируется двумя камерами, которые необходимо установить на расстоянии 2 – 5 м друг от друга. Расстояние между линзами и от линз до экрана регулируется при помощи поворотных регуляторов, поэтому настроить прибор под себя очень просто. Никаких зазоров между лицом и шлемом при надевании не остается, поэтому свет снаружи не проникает внутрь и не отвлекает от игры. Удобная система креплений дает возможность надежно и плотно разместить устройство на голове. Фронтальная камера на шлеме HTC Vive покажет пользователю стену из реального окружения, если во время игры он к ней приблизится. Поэтому можно не бояться удариться. Пользователь видит качественную, высокодетализированную картинку благодаря разрешению дисплеев 1080 x 1200 на каждый глаз (2160 x 1200 на оба глаза).

DELL Visor Windows Mixed Reality Headset

Очки виртуальной реальности Oculus Rift CV1 + Touch - это один из самых популярных и удобных шлемов Oculus Rift CV1 оснащен двумя качественными дисплеями, имеющими разрешение 2160х1200 пикселей и угол обзора 110 градусов. Корпус Oculus Rift CV1 весьма легкий, приятный на ощупь с встроенными наушниками с 3D системой звучания и регулировкой межлинзового расстояния, отлично подстраивается под голову любого человека за счет специальных фиксаторов. Такие характеристики шлема создают неповторимый эффект присутствия пользователя внутри цифрового пространства - Вы сможете оценить плавность картинки, ее красочность, уловить атмосферу происходящего, ни на что не отвлекаясь.

Pimax 4K VR

Очки виртуальной реальности DELL Visor Windows Mixed Reality Headset - новинка от компании Dell, в разработке которой принимала участие Microsoft, — шлем виртуальной реальности Dell Visor Windows Mixed Reality. Он поставляется в комплекте с двумя контроллерами. Гаджет позволяет с головой погрузиться в виртуальный мир, получить максимум удовольствия и яркие впечатления. Шлем поддерживает все версии Windows 10 и демонстрирует полную совместимость с программным обеспечением Microsoft. Стильный дизайн шлема сразу обращает на себя внимание, как и белый цвет, который подарили ему разработчики. Качество материалов на высоте, и шлем выглядит очень достойно, дорого. Конструкция устройства — это головной обруч и гарнитура, закрепленная на нем. Создатели шлема позаботились о равномерном распределении его веса по голове, благодаря чему, пользователи долго не устанут.

Samsung HMD Odyssey

Очки виртуальной реальности Pimax 4K VR - это современный шлем виртуальной реальности для игр и просмтотра видео, который, как указывает его название, выдаёт картинку в полноценном 4K качестве. Это позволит вам погрузиться в виртуальные миры ещё сильнее, получив максимум эмоций и ощущений. А вместе с высококачественными наушниками, встроенными в шлем, ваши путешествия в виртуальную реальность станут ещё насыщенне и интереснее. Кроме того, для Pimax 4K существует более 100 своих специально разработанных игровых приложений, но этим библиотека шлема не ограничивается. Важной его особенностью является поддержка приложений Oculus Rift и HTC Vive. Благодаря этому вы сможете играть в своём шлеме Pimax 4K во все актуальные современные игры и смотреть любое видео.

Очки виртуальной реальности Samsung HMD Odyssey - это инновационный шлем смешанной реальности с опцией высокого разрешения. Свобода передвижений, полноценное погружение в игры и сражения, яркая графика – всё это совмещается в современной разработке. Шлем оснащён высококачественными наушниками класса «Премиум», которые не будут спадать во время игрового процесса. Несмотря на звуковое сопровождение, вы сможете слышать всё, что происходит вокруг. Samsung HMD Odyssey имеет встроенный микрофон, отсеивающий поступающие шумы. Это позволит вам общаться с друзьями и напарниками по команде без каких-либо проблем.Благодаря новой системе позиционирования ни одно движение пользователя не будет упущено. Не нужно использовать дополнительные внешние сенсоры: оперативный отклик обеспечит система 6DOF. Виртуальный мир будет без каких-либо промедлений реагировать на ваши движения. Это сделает игровой процесс более комфортабельным.