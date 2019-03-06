ТОП лучших подарков на 8 Марта

Polaris PHS 2405K

Уже на носу 8 марта, и все мужчины как ни когда начинают напрягать голову при выборе подарков для своих любимых дам. Выбор подарка для девушки, жены, дочери, маме или коллеге всегда трудный. Ведь мы не знаем как они отреагируют на него, разве что спросить на прямую. К этому случаю МегаОбзор решил помочь с выбором, и составил подборку лучших подарков к Международному женскому дню.

Philips HP6548 Satinelle

- обладает пятью температурными режимами, что делает этот прибор незаменимым. Благодаря изменению температурного режима, максимум которого достигает 220 градусов, Вы можете создавать различные укладки. Чтобы нагреться до необходимой температуры, этой модели потребуется 60 секунд. Керамическое покрытие насадок обеспечивает эффективный результат и защиту волос от воздействия высоких температур. Пружинящие пластинки регулируют силу зажима пряди. Отсутствие дисплея на устройстве компенсируется наличием светового индикатора. Резиновый шнур длиною 1.8 метра вращается вокруг своей оси, при эксплуатации прибора не возникнет проблем с перекручиванием шнура. Модель Polaris PHS 2405K складывается в собранном виде. Прибор компактен и его можно брать с собой. Щипцы для выпрямления оснащены защитой от перегрева. Яркий фиолетовый цвет и практичный дизайн делают мультистайлер стильным дополнением Вашей косметички.

HoMedics ELM-MAN3023-EU 8600 об/мин

- Отличный дуэт представляет собой эпилятор Philips HP 6548 и триммер для зоны бикини. Они отлично дополняют друг друга. Эпилятор удаляет даже самые короткие волоски, длиной до 0.5 миллиметра, а триммер точно подравнивает волосы по линии бикини. Также среди несомненных достоинств Philips HP 6548 стоит отметить, что он с легкостью удаляет волоски, от которых невозможно избавиться даже при помощи процедуры восковой эпиляции, а также имеет широкую головку, чтобы удаление волос в таких местах как локти и колени больше не было для Вас проблемой. Он легко разбирается, а насадка моется под струей воды. Никакого дополнительного ухода не требуется. Эпилятор и триммер оформлены как подарочный набор. Также в комплект входит яркая сумочка для хранения приборов.

Xiaomi Mini 10

- это СПА-салон маникюра у вас дома. Вы сможете распарить руки, произвести чистку ногтей, размягчение и удаление кутикул. Лаковое покрытие можно сразу высушить феном. В комплект входят разнообразные насадки и приспособления, которыми можно сделать маникюр и педикюр. Специальными дисками легко придать ногтям любую форму, покрытие дисков спиливает ногтевую пластинку бережно, не повреждая структуры ногтя. Загрубевшую кожу с рук и ступней легко удалить насадками со специальным покрытием. Отполировать ногтевую пластинку до идеального состояния поможет полировочный диск. Бережными, не травмирующими движениями приподнять кожу у ногтя поможет специальная насадка-лопаточка. Делая маникюр, вы сможете выбрать оптимальный скоростной режим, их в модели 4. Все насадки и приспособления хранятся в специальном отсеке. Со СПА набором HOMEDICS у вас всегда будут ухоженные руки и идеальный маникюр.

Samsung Galaxy Watch

- отправляясь на прогулку, хочется взять с собой все нужное, но при этом не носить большую сумку? В таком случае вас спасет Xiaomi (Mi) Mini Backpack. При компактных габаритах и объеме 10 литров рюкзак легко вмещает мобильные гаджеты, личные документы, флешки, ключи и прочие мелочи. Чтобы все было под рукой, предусмотрено отделение-органайзер и внешние карманы. Размер аксессуара составляет 34*22,5*13 см, поэтому он сможет вместить планшет или небольшой ноутбук с соответствующими габаритами. Прочный непромокаемый полиэстер надежно защитит все содержимое во время транспортировки. Широкие плечевые ремни распределяют нагрузку на плечи и спину и регулируются по длине. Xiaomi предлагает широкий ассортимент расцветок данной модели: от спокойных до радужно-ярких. Такой аксессуар понравится как парням, так и девушкам.

JBL JR300BT

- это сочетание элегантного дизайна классических часов с передовыми технологиями из мира умных гаджетов. Подчеркните свою индивидуальность с Galaxy Watch. Модель в Розовом золоте отлично подойдет для девушек, часы придадут образу завершённость. Выведите эффективность ваших тренировок на новый уровень с персональным тренером - Galaxy Watch! Ваше "умное" устройство измерит частоту сердечного ритма и автоматически зафиксирует различные типы активности. Выберите дополнительные активности для отслеживания из списка до 39 возможных вариантов. Переведите Samsung Galaxy Watch в режим My Day для удобного и эффективного управления своим временем. Быстрый и удобный доступ к запланированным событиям, отслеживание времени до следующего оповещения и напоминания, которые не дадут ничего пропустить.

PocketBook 625 LE

- эти наушники особенно понравятся девушкам и девочкам. Они выполнены в приятном розовом цвете. Дизайн привлекательный, сочетание элементов отличное, компоненты дополняют друг друга. Одна из особенностей JBL JR300BT – это беспроводные наушники. Они могут использоваться без кабеля. Подключение к источнику происходит через канал Bluetooth. Функционирует оснащение от встроенных аккумуляторов. От одного заряда наушники способны проработать около 12 часов. Подзарядка происходит через кабель USB. Можно присоединить наушники к порту ПК, сетевому адаптеру, внешнему аккумулятору. В конструкции есть специальный разъем для зарядки. Модель хорошо сидит на голове, фиксация происходит при помощи оголовья. Она обладает небольшой массой – 113 г. Наушники легкие, они не будет мешать в дальнейшем при прослушивании музыки. Есть механизмы для складывания. Можно уменьшить габариты наушников для дальнейшей перевозки в сумке. Модель работает с диапазоном частот от 20 до 20000 Гц. Чувствительность – 85 дБ. Владельцы оценят хорошее качество звука, проработанность всех частот.

Canon PowerShot SX620 HS

- эта электронная книга сочетает в себе две системы управления – клавиши и сенсорный экран, что позволяет достичь комфорта в управлении функциями аппарата. Модель использует технологию электронных чернил E-Ink Carta, которая предусматривает отсутствие воздействия на зрительные органы. Это позволяет глазам даже при длительном процессе чтения не утомляться. Преимущество книги в поддержке Wi-Fi, благодаря чему вы сможете облегчить процесс скачивания на устройство книг: для этого теперь не понадобится подключение книги к компьютеру, достаточно зайти на соответствующий сайт. Диагональ экрана 6'' способствует комфортному пользованию: такого размера устройство помещается в одной руке, ей же можно управлять моделью. Разрешение, поддерживаемое экраном PocketBook 625 Basic Touch 2, составляет 800x600, что делает изображение плавным и четким. Встроенную память 8 ГБ можно увеличить до 32 ГБ, если это понадобится, путем установки карт micro SDHC и micro SD.

Xiaomi Mi Bluetooth Selfie Stick Tripod

- данная камера обладает минимальным весом. В ее конструкции присутствует 3-дюймовый экран, на котором можно просмотреть отснятый материал. С помощью такой камеры, обладающей внушительным числом эффективных пикселей - 20.2 млн, можно отснять яркие моменты жизни. Залогом внушительной производительности Canon PowerShot SX620 HS послужила матрица CMOS. Камера снимает с разрешением 5184 x 3888, а также обладает 25xZoom, с помощью которого можно значительно приблизить отдаленные объекты. Интерфейсы Wi-Fi, NFC упрощают эксплуатацию. Вспышка в конструкции данной камеры действует до 4 метров.

- создан для любителей фотографировать себя любимых. Конструкция модели предусматривает встроенный трипод. Пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки, позволит вам управлять устройством удаленно. При помощи данного монопода вы сможете делать портретную фотосъемку, создавать групповые снимки, а также снимать видеообзоры. Устройство обладает стандартной для принадлежностей рассматриваемого типа расцветкой, представленной глубоким черным цветом. Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod используется совместно со смартфонами, функционирующими на базе операционной системы Android или iOS. Устройство изготовлено из сплава металлов, обеспечивающего ему надежность, долговечность и отличную устойчивость. Для синхронизации монопода со смартфоном используется технология беспроводной связи Bluetooth. Дополнительно корпус данного устройства оборудован разъемом micro USB. Длина монопода может регулироваться в диапазоне от 19 до 51 см. Весит устройство совсем немного - всего 152 г.