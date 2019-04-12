ТОП лучших моделей видеонянь

Motorola MBP36S

С появлением ребенка, у молодой мамы помимо обычных повседневных забот дополнительно появляются и заботы, связанные с уходом за малышом. Малыш требует повышенного внимания к себе и нуждается в постоянном присмотре. Как при этом успеть переделать множество дел: приготовить еду, постирать, убрать в квартире или просто немного отдохнуть, не беспокоясь о своем малыше? Выход есть! Для того чтобы немного упростить будни современных мамочек был придуман замечательный помощник – видеоняня, специальное беспроводное устройство для удаленного наблюдения за ребенком, позволяющее на расстоянии устанавливать звуковую и визуальную связь с малышом. В этой подборке мы собрали ТОП лучших видеонянь по мнению

AngelEye AE210

- пожалуй самый оптимальный выбор для вас и ребенка. Родительский блок с цветным экраном 3.5 дюйма выводит изображение только в качественном формате. Улучшенные динамики четко передают звук с детского блока. Имеется двухсторонняя связь, что делает качество звучания еще лучше. Организована возможность подключения до 4 видеокамер – вы сможете установить их при желании. Все камеры транслируют изображение одновременно. Встроенный датчик температуры снимает показания температуры в комнате, а при превышении заданной нормы сообщает об этом родителям. Вы сможете взять на себя ручное управление камерами и разворачивать камеру в стороны. Записанные мелодии колыбельных вызовут интерес у вашего ребенка, причем процесс проигрывания контролируете вы с пульта управления.

Maman VB603

- видеоняня от производителей AngelEye , позволяет следить и общаться со своими родными и близкими,наблюдать на большом экране 2,4 дюйма, уменьшили размер родительского блока а также увеличили время его работы от встроенного аккумулятора,двухстороння связь,датчик температуры с отображением на родительском блоке,функция активации по датчику звука,таймер кормления.Имеет большой радиус действия до 300 метров,инфракрасная ночная подсветка позволяющая видеть до 5 метров в полной темноте.Самое главное преимущество в этой модели качество материалов и сборки видеоняни AngelEye Prime AE210 полностью оправдывает наименование модели – Prime: ударопрочный твердый пластик и отсутствие зазоров между частями корпуса говорят о том, что продукт такого качества, прослужит Вам не один год.

Moonybaby 55931

- состоит из модуля с микрофоном и камерой и родительского модуля с экраном, между которыми поддерживается двусторонняя связь. Такое оригинальное устройство позволяет матери постоянно наблюдать за маленьким ребенком, занимаясь в это время своими делами, и немедленно подойти к нему, если он плачет. Прибор использует технологию FHSS для связи между компонентами и передает на экран родительского устройства качественное видео со звуком. Родительский блок видеоняни Maman VB603 можно расположить на столе, а оснащенный камерой блок должен находиться поблизости от детской кроватки. Даже ночная темнота не мешает этому прибору вести съемку и передавать видео в режиме реального времени на родительский блок. Существенно облегчающее уход за малышом радиоустройство умеет также проигрывать ребенку колыбельные мелодии, позволяет настроить таймер кормления, имеется в нем и функция голосовой активации.

Philips AVENT SCD620/52

- оснащена экраном, диагональ которого составляет 6,01 см. (2.4 дюйма), и всеми необходимыми функциями. Для обратной связи и регулировки громкости звука на лицевой панели предусмотрены удобные кнопки, благодаря которым упрощается доступ к часто используемым функциям. Этим обеспечивается комфортное использование видеоняни. Видеоняня Moonybaby 55931 станет незаменимой помощницей, существенно облегчив хлопоты заботливых родителей. Сократится количество посещений детской во время сна и днем, и ночью. Видеоняня обеспечит круглосуточный бесперебойный контроль. Стабильная и надежная связь, расширенная функциональность в совокупности с высоким качеством изделия: все это позволяет назвать эту видеоняню одной из наиболее безопасных устройств для удаленного присмотра за крохой.

- это устройтсво с радиусом действия до 300 м обладает технологией FHSS, которая значительно снижает помехи при передаче картинки и звука в любое время. Особенность устройства заключается в функции двусторонней связи, позволяющей поговорить с ребенком и успокоить его из любого места. Еще одно достоинство модели Philips Avent SCD620/52 – встроенный индикатор, оповещающий о внезапном разрыве связи. Эта видеоняня способна осуществлять качественную съемку даже в темноте, выводя картинку на 2.7-дюймовый экран. Несколько предусмотренных в устройстве колыбельных позволят успокоить малыша и подготовить его к предстоящему сну, даже если вас не оказалось рядом. Работает модель как от встроенного аккумулятора, так и от сети.