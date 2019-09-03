TP-Link Archer AX50 официально анонсировали

Официально представлен новый модем TP-Link Archer AX50, который отличается от своих конкурентов совершенно продвинутыми технологиями. Во-первых, данная модель основана на чипе Intel, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Во-вторых, это первый модем на рынке, который поддерживает технологию Wi-Fi 6, что тоже влияет на скорость подключения и так далее. На текущий момент это самый крутой модем на рынке, стоимость которого, к сожалению, мы вам назвать пока что не можем, так как сам производитель ее держит в тайне. Но, если вы фанат современных технологий и хотите получить максимум удовольствия от загрузки фильмов по беспроводной сети в высоком разрешении, то стоит подождать официального релиза. Это того стоит.