TP-Link Archer C5400X - первый роутер с 64-битным 4-ядерным процессором

TP-Link анонсирует старт продаж трёхдиапазонного MU-MIMO роутера Archer C5400X – первого роутера с 64-битным четырёхъядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Устройство уже доступно для заказа у российских дистрибьюторов.

64-битный процессор с частотой 1,8 ГГц, который координирует все подключения и уменьшает задержку передачи данных, обеспечивая поддержку высокоскоростных устройств и приложений, а также стабильную работу сети Wi-Fi для всех устройств.

Роутер обеспечивает подключение по трем отдельным беспроводным каналам, предолставляя общую пропускную способность Wi-Fi до 5334 Мбит/с. Один канал на диапазоне 2,4 ГГц обеспечивает до 1000 Мбит/с, два канала с диапазоном 5 ГГц – до 2167Мбит/с соответственно.

RangeBoost повышает мощность сигнала для устройств, установленных на большем расстоянии или обладающих меньшей пропускной способностью.

VPN Acceleration использует отдельный процессор для управления шифрованием и дешифрованием VPN-соединений.

Восемь внешних антенн формируют широкий охват Wi-Fi для больших помещений.

Link Aggregation ускоряет передачу данных в сетевое хранилище путем объединения двух отдельных гигабитных каналов Gigabit Ethernet в один 2 Гбит/с.

Восемь портов Gigabit LAN обеспечивают скорость до 1000 Мбит/с для подключения к IP-камерам, ПК, игровым консолям и телевизионным блокам.

Конфигурация через Bluetooth упрощает и ускоряет процесс настройки.

Smart Connect позволяет устройствам работать быстрее, назначая каждому наиболее более подходящий диапазон Wi-Fi.

Технология NitroQAM обеспечивает передачу данных с улучшением скорости полосы пропускания – 5 ГГц для всех устройств.

Два порта USB 3.0 для подключения внешних сетевых накопителей.

Технология MU-MIMO использует четыре потока данных для подключения устройств до 4 раз быстрее стандартных роутеров.

Технология Beamforming позволяет направленно вещать сигнал Wi-Fi для поддерживающих устройств.

Поддержка системы HomeCareTM для максимальной защиты вашей сети (3-летняя лиценция на антивирус от Trend Micro, улучшенный родительский контроль и удобная приоритизация типа трафика).

Гостевая сеть предоставляет пользователям отдельный Wi-Fi -доступ к сети.

Используйте приложение TP-Link Tether для проверки состояния подключения и настроек параметров Wi-Fi с вашего устройства Android или iOS.

VPN-сервер обеспечивает безопасное сетевое подключение между несколькими локациями по сети интернет.

tpCloud позволяет получить доступ к автоматическим обновлениям прошивки и удаленному управлению роутером.

Поддержка 802.11ac, совместим с 802.11a/b/g/n.

Поддерживает протокол IPv6 (интернет-протокол версии 6), последний интернет-протокол.

Основные характеристики:

Функция Smart Connect автоматически назначает один из трех диапазонов подключаемым устройствам, обеспечивая сбалансированное сетевое подключение. Роутер Archer C5400X уже доступен для покупки в онлайн-магазинах по рекомендованной цене 29 290 руб.