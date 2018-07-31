TP-Link Archer C5400X - первый роутер с 64-битным 4-ядерным процессором

2018-07-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Archer C5400X; [99]
TP-Link анонсирует старт продаж трёхдиапазонного MU-MIMO роутера Archer C5400X – первого роутера с 64-битным четырёхъядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Устройство уже доступно для заказа у российских дистрибьюторов.

Основные характеристики:
  • 64-битный процессор с частотой 1,8 ГГц, который координирует все подключения и уменьшает задержку передачи данных, обеспечивая поддержку высокоскоростных устройств и приложений, а также стабильную работу сети Wi-Fi для всех устройств.
  • Роутер обеспечивает подключение по трем отдельным беспроводным каналам, предолставляя общую пропускную способность Wi-Fi до 5334 Мбит/с. Один канал на диапазоне 2,4 ГГц обеспечивает до 1000 Мбит/с, два канала с диапазоном 5 ГГц – до 2167Мбит/с соответственно.
  • RangeBoost повышает мощность сигнала для устройств, установленных на большем расстоянии или обладающих меньшей пропускной способностью.
  • VPN Acceleration использует отдельный процессор для управления шифрованием и дешифрованием VPN-соединений.
  • Восемь внешних антенн формируют широкий охват Wi-Fi для больших помещений.
  • Link Aggregation ускоряет передачу данных в сетевое хранилище путем объединения двух отдельных гигабитных каналов Gigabit Ethernet в один 2 Гбит/с.
  • Восемь портов Gigabit LAN обеспечивают скорость до 1000 Мбит/с для подключения к IP-камерам, ПК, игровым консолям и телевизионным блокам.
  • Конфигурация через Bluetooth упрощает и ускоряет процесс настройки.
  • Smart Connect позволяет устройствам работать быстрее, назначая каждому наиболее более подходящий диапазон Wi-Fi.
  • Технология NitroQAM обеспечивает передачу данных с улучшением скорости полосы пропускания – 5 ГГц для всех устройств.
  • Два порта USB 3.0 для подключения внешних сетевых накопителей.
  • Технология MU-MIMO использует четыре потока данных для подключения устройств до 4 раз быстрее стандартных роутеров.
  • Технология Beamforming позволяет направленно вещать сигнал Wi-Fi для поддерживающих устройств.
  • Поддержка системы HomeCareTM для максимальной защиты вашей сети (3-летняя лиценция на антивирус от Trend Micro, улучшенный родительский контроль и удобная приоритизация типа трафика).
  • Гостевая сеть предоставляет пользователям отдельный Wi-Fi -доступ к сети.
  • Используйте приложение TP-Link Tether для проверки состояния подключения и настроек параметров Wi-Fi с вашего устройства Android или iOS.
  • VPN-сервер обеспечивает безопасное сетевое подключение между несколькими локациями по сети интернет.
  • tpCloud позволяет получить доступ к автоматическим обновлениям прошивки и удаленному управлению роутером.
  • Поддержка 802.11ac, совместим с 802.11a/b/g/n.
  • Поддерживает протокол IPv6 (интернет-протокол версии 6), последний интернет-протокол.

Функция Smart Connect автоматически назначает один из трех диапазонов подключаемым устройствам, обеспечивая сбалансированное сетевое подключение. Роутер Archer C5400X уже доступен для покупки в онлайн-магазинах по рекомендованной цене 29 290 руб.

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