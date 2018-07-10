TP-Link представляет три новые модели доступных смартфонов

Neffos С9/С9A – бюджетные смартфоны с безрамочным дисплеем и камерами Softlight

Компания TP-Link, мировой лидер в сегменте потребительского Wi-Fi оборудования, представляет три новых смартфона Neffos серий C9/C9A и X9.Все модели оснащены оболочкой NFUI 8 на базе обновленной и оптимизированной операционной системы Android 8.1 Oreo. Она включает в себя новые настройки и последние обновления пользовательского интерфейса.Neffos C9 и Neffos C9A – смартфоны, сочетающие преимущества 13-мегапиксельной камеры Softlight со светодиодной вспышкой и широкого безрамочного дисплея с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+. Технология Full-in-cell и высокий уровень контрастности 1.000:1 обеспечивают яркое изображение высокой четкости.Основная камера разрешением 13 Мп с диафрагмой f/2.2 и быстрым фазовым автофокусом позволяет делать яркие и детализированные фотографии при любом освещении без потери качества. Синий фильтр блокирует попадание инфракрасных лучей в объектив, за счет чего достигается более точная цветопередача.

Фронтальные камеры С9/C9A с разрешением 8 Мп/5 Мп и 86° широкоугольным объективом отлично подходят для групповых селфи. В камеры интегрированы алгоритмы улучшения изображения от ArcSoft и функция Beautify с 10-уровневым режимом для обработки кадра.Особое внимание уделено защите личных данных: в смартфоны встроен сканер отпечатков пальцев, а также функция сканера лица AI Face Unlock, оснащенная искусственным интеллектом c распознаванием 106 основных точек, что обеспечивает удобную и безопасную разблокировку экрана.В смартфоны интегрирован 4G LTE модем, который обеспечивает высокое качество потоковой передачи и стабильную скорость соединения (до 150 МБ/с) при подключении к совместимым сетям. Модели поддерживают двухдиапазонный режим Wi-Fi-подключения и обеспечивают стабильный доступ к высокоскоростным сетям на частотах 2.4 GHz и 5GHz. Для оптимальной производительности C9 и С9A были протестированы и настроены в собственной Wi-Fi лаборатории TP-Link.

Neffos X9 – доступный безрамочный смартфон с двойной камерой

Аккумуляторы смартфонов С9/C9A емкостью 3840 мАч/3020 мАч позволяют сохранить более 90% от первоначальной мощности смартфона в течение 500 циклов зарядок устройства. Модели поддерживают температурный режим от -20 до +60°C, функция умного энергосбережения Smart Power Saving максимально продлевает работу аккумулятора.В модели C9A пользователям предлагается три раздельных слота: два для SIM-карт и один для MicroSD. Благодаря этому больше не придется выбирать между выгодным тарифом и расширением внутренней памяти смартфона.В комплекте со смартфонами С9/C9A поставляется защитный чехол и пленка для защиты экрана.Смартфон Neffos X9 в стильном корпусе из поликарбоната оснащен безрамочным дисплеем с диагональю 5.99 дюймов, двумя камерами с разрешением 13 Мп и 5 Мп и 8-ми ядерным процессором.Сенсорный безрамочный дисплей составляет 86.4% от фронтальной панели. Он оснащен расширением HD+ и встроенной технологией Full-in-cell для создания яркого изображения. Ночной режим автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от изменения условий освещения. Режим Eye Protection уменьшает нагрузку на глаза, сокращая спектр синего света от экрана на 89%. Сверхпрочное защитное стекло 2.5D Gorilla Glass предотвращает повреждения от ударов.Две основные камеры оснащены быстрым фазовым автофокусом (0.2 с) и диафрагмой f/2.0, которая обеспечивает глубину резкости снимков в любых условиях освещения. 8-мегапиксельная фронтальная камера улавливает даже мелкие детали и сохраняет реалистичные цвета, а также отличается широким углом обзора (86°) для съемки групповых селфи.

Фотокамеры также позволяют делать кадры с эффектом боке: благодаря максимальному фокусу объектов на переднем плане и размытости на фоне можно получить снимки высокого качества за считанные секунды. 10-уровневый режим редактирования фотографий Beautify скрывает несовершенства и подчеркивает достоинства снимков.Высокая скорость и эффективность работы X9 достигается благодаря 8-ми ядерному процессору MTK MT6750, мощному 2-х ядерному графическому процессору и 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 32 ГБ.Neffos X9 оснащён аккумулятором 3060 мАч, который сохраняет более 90% ресурса после 500 полных циклов зарядки, что идеально подходит для долгой работы.В комплекте со смартфоном X9 поставляется защитный чехол, пленка для защиты экрана и гарнитура.