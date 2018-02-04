TP-Link выпускает Archer C5400X работающий на скорости 5433 Мбит / с

TP-Link выпустила новый флагманский маршрутизатор, Archer C5400X. Этот зверь оснащен внутренним хранилищем 16 ГБ, четырехъядерным процессором SoC, который управляет 5433 Мбит / с в сочетании с трехдиапазонной конфигурацией 4x4. Устройство обрабатывает соединение на частоте 2,4 ГГц со скоростью 1000 Мбит / с и объединяет его с двумя соединениями 5 ГГц работающих со скоростью 2167 Мбит / с.Для увеличения диапазона, маршрутизатор оснащен колоссальными восемью антеннами. Маршрутизатор поддерживает x4 MU-MIMO и NitroQAM. Вы также увидите восемь гигабитных Ethernet-разъемов на задней панели. Внутреннее хранилище 16 ГБ может использоваться для хранения фильмов или музыки, в основном, оно функционирует как маленький NAS. Четырехъядерный SoC выполнен Broadcom и представляет собой BCM4908 с четырьмя ядрами A53 Cortex A53, работающими на частоте 1,8 ГГц. Похоже, что эти маршрутизаторы медленно превращаются в небольшие серверы.Этот маршрутизатор будет продаваться по цене в 349 евро.