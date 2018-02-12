TRENDnet выпускает Powerline 200 AV PoE + адаптеры Powerline

TRENDnet объявила о запуске своих адаптеров Powerline 200 AV PoE +, моделей TPL-331EP и TPL-331EP2K. Эти адаптеры Powerline позволяют легко добавлять поддержку PoE + в существующую сеть Powerline.Если ваш дом еще не был предварительно подключен к Ethernet-кабелю, добавление его может быть очень своевременным и дорогостоящим. С помощью новых адаптеров Powerline 200 AV PoE + от TRENDnet можно подключить PoE через существующие розетки. TPL-331EP и TPL-331EP2K обеспечивают сетевую поддержку Powerline 200 и поддержку PoE + для подключенных устройств, таких как IP-камеры, точки беспроводного доступа и VoIP-телефоны.TRENDnet Powerline 200 AV PoE + Adapters имеют диапазон до 300 м (984 фута) по существующим электрическим линиям, а адаптеры предварительно зашифрованы для вашего удобства. В отличие от других адаптеров TRENDnet Powerline, адаптеры Powerline 200 AV PoE + не имеют режима энергосбережения, которые идеально подходят для приложений камер и других систем, которые в противном случае переходили в спящий режим или режим ожидания.