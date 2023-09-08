TSMC объяснила дефицит чипов для видеокарт

Председатель совета директоров компании TSMC признал, что продолжающийся дефицит графических ускорителей для приложений искусственного интеллекта вызван ограниченными возможностями по упаковке чипов. Ожидается, что этот дефицит сохранится в течение примерно 18 месяцев из-за растущего спроса на генеративные приложения ИИ и относительно медленного расширения мощностей в TSMC. «Дело не в нехватке чипов искусственного интеллекта, а в нехватке наших производственных мощностей. В настоящее время мы не можем удовлетворить 100% потребностей наших клиентов, но стараемся выполнять около 80% заказов. Мы считаем, что это временное явление. После расширения наших производственных мощностей через полтора года эта проблема должна разрешиться», — заявил представитель TSMC.
TSMC является производителем большинства процессоров для ИИ, в том числе вычислительных видеокарт A100 и H100 компании NVIDIA, которые являются неотъемлемой частью ChatGPT и преимущественно используются в центрах обработки данных. К счастью, это никак не повлияет на рынок пользовательских видеокарт, потому что производитель не планирует использовать передовые методы упаковки чипов и памяти в системах на кристалле, которые задействованы для графических ускорителей, используемых для работы с ИИ. С другой стороны, если TSMC делает упор на это направление, то в будущем может возникнуть дефицит чипов для геймерских видеокарт нового поколения, что тоже плохо.