TSMC отчиталась о рекордной прибыли на фоне дефицита

Поставки полупроводниковых микросхем разрушают мировую экономику во всем мире из-за невероятного дефицита во всех сферах, но это не помешало TSMC достичь рекордного уровня чистой прибыли в четвертом квартале прошлого года. Согласно отчету, опубликованному в четверг компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, компании TSMC удалось добиться колоссального увеличения общей прибыли на 16,4% в период с октября по декабрь 2021 года по сравнению с тем же кварталом 2020 года. Чтобы представить это в цифрах, чистая прибыль TSMC составила ровно 6,01 миллиарда долларов, а чистая выручка выросла на 24,1% до колоссальных 15,74 миллиарда долларов. Все это происходит на фоне огромной нехватки микросхем, которая влияет на рынок технологий на нескольких уровнях.

Полупроводниковые чипы необходимы для производства многих современных технологий, от ноутбуков и телефонов до автомобилей, игровых консолей (да, включая PS5), бытовой техники, медицинского оборудования, и этот список можно продолжать до бесконечности. Как сообщает издание Reuters, массовый спрос на эти крошечные чипы гарантирует, что тайваньский производитель полностью забронирован на месяцы и даже годы вперед, даже несмотря на то, что автопроизводителям и другим производителям электроники пришлось сократить производство из-за нехватки чипов. Даже iPhone 13 не остался нетронутым, так как покупателям последнего флагмана пришлось ждать на две недели дольше, чем обычно, чтобы получить свои заказы.