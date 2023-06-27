TSMC повысит цену на кремний на 25%

По оценкам аналитического агенства The Information Network, компания TSMC намерена увеличить цены на 25% за каждый «блин» кремния диаметром 300 мм на своём производственном узле N2 (технология класса 2 нм) к 2025 году по сравнению с текущими ценами на обработку кремниевого диска диаметром 300 мм на технологии N3 (технология класса 3 нм), которая является текущим флагманским узлом компании. The Information Network считает, что средняя цена продажи одного диска N3 TSMC сегодня составляет 19865 долларов, что значительно превышает цену в 13495 долларов за один диск N5 в 2020 году, когда N5 был передовым узлом компании. Узел N2 TSMC принесёт улучшения в области производительности, энергопотребления и плотности транзисторов по сравнению с N3, но за дополнительную плату, судя по информации аналитиков.

The Information Network считает, что производитель полупроводников будет взимать 24 570 долларов за один диск кремния, произведённый по технологическому процессу N2 при начале массового производства во второй половине 2025 года, что в конечном итоге скажется на цене процессоров. По мере развития чипов, увеличения количества транзисторов и повышения требований к эффективности работы, их необходимо создавать с использованием последних технологических процессов. Однако передовое производство может быть реализовано только с помощью передового оборудования в фабриках, стоимость которых составляет десятки миллиардов долларов. И это, естественно, влияет на цену продукции.