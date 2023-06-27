TSMC повысит цену на кремний на 25%

По оценкам аналитического агенства The Information Network, компания TSMC намерена увеличить цены на 25% за каждый «блин» кремния диаметром 300 мм на своём производственном узле N2 (технология класса 2 нм) к 2025 году по сравнению с текущими ценами на обработку кремниевого диска диаметром 300 мм на технологии N3 (технология класса 3 нм), которая является текущим флагманским узлом компании. The Information Network считает, что средняя цена продажи одного диска N3 TSMC сегодня составляет 19865 долларов, что значительно превышает цену в 13495 долларов за один диск N5 в 2020 году, когда N5 был передовым узлом компании. Узел N2 TSMC принесёт улучшения в области производительности, энергопотребления и плотности транзисторов по сравнению с N3, но за дополнительную плату, судя по информации аналитиков.

The Information Network считает, что производитель полупроводников будет взимать 24 570 долларов за один диск кремния, произведённый по технологическому процессу N2 при начале массового производства во второй половине 2025 года, что в конечном итоге скажется на цене процессоров. По мере развития чипов, увеличения количества транзисторов и повышения требований к эффективности работы, их необходимо создавать с использованием последних технологических процессов. Однако передовое производство может быть реализовано только с помощью передового оборудования в фабриках, стоимость которых составляет десятки миллиардов долларов. И это, естественно, влияет на цену продукции.
Realme GT Neo5 с 16/512 ГБ подешевел до $425…
Китайская торговая платформа JD.com снизила цену на выпущенный недавно смартфон Realme GT Neo5. Теперь ве…
Google официально представила Pixel Fold…
Слухи, которые месяцами публиковали всевозможные инсайдеры, оказались правдой — на следующей неделе компа…
Redmi Note 12 Turbo подешевел сразу после старта продаж…
Смартфон Redmi Note 12 Turbo только сегодня появился в продаже, а крупная китайская площадка JD.com уже п…
Складной смартфон Huawei Mate X3 появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам складного смартфона Huawei Mate X3, который оценен от 1890 …
Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition оценен в $465…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A54 5G Enterprise Edition, которая предн…
Представлен смартфон Infinix Note 30 …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Note 30, которая оценена в 230 долларо…
Недорогой смартфон Vivo S17 Pro получил телекамеру…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S17 Pro, которая оценена на китайском рынке в 435 …
Xiaomi 14 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3…
В сети появились первые подробности о флагманских смартфонах Xiaomi 14, официальный релиз которых ожидает…
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor