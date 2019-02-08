TVOOT - социальная телевизионная платформа

Повысьте качество просмотра телевизора с помощью социальной платформы TVOOT на платформе Crowd.

TVOOT работает в качестве разработчика, чтобы избежать рекламы. Как только начинается рекламный ролик, TVOOT автоматически переводит вас на один из ваших любимых предварительно выбранных каналов. Удивительно, но после окончания рекламного ролика TVOOT возвращает вас к вашей первоначальной программе. Это также добавляет интерес к телевидению, позволяя вам комментировать ваши любимые шоу и фильмы, видеть, что смотрят друзья. В дополнение ко всему этому, TVOOT также может управлять всеми вашими домашними развлекательными устройствами благодаря встроенной универсальной функции дистанционного управления. TVOOT, совместимый с Amazon Alexa, преобразует ваше удовольствие от просмотра телевизора.