Targus выпускает док-станции DOCK215 и DOCK222 с Thunderbolt 3

Компания Targus объявила о выпуске двух новых док-станций оснащенных Thunderbolt 3. Благодаря таким функциям, как скорость Thunderbolt 3, разрешение до 8K, поддержка двух мониторов и компактный дизайн, док-станции DOCK215 и DOCK222 удовлетворяют высокие требования творческих профессионалов и студий.

Док-станция Thunderbolt 3 DV4K с питанием 85 Вт (DOCK215USZ) позволяет подключить ноутбук к двум мониторам 4K UHD с частотой 60 Гц или одному монитору 8K HDR с частотой 30 Гц. Он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-A для подключения периферийных устройств рабочего пространства, таких как мышь и клавиатура. Заявленная стоимость составляет 287 долларов.

Док-станция с питанием 96 Вт (DOCK222USZ) также предлагает несколько портов: два порта USB-C (один порт USB 3.2 Gen 2 на передней панели и один нисходящий порт Thunderbolt 3 на задней панели), пять портов USB-A 3.2 Gen 1 (один с быстрой зарядкой). DOCK222 поставляется с адаптером Targus USB-C для альтернативного режима DisplayPort. DOCK222 продается по цене 402,99 долларов.
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