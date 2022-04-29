Targus выпустил две док-станции Thunderbolt 3 с исключительной скоростью

Targus, лидер в производстве корпусов для ноутбуков и мобильных компьютерных аксессуаров, сегодня объявил о выпуске двух новых док-станций Thunderbolt 3, оснащенных скоростью Thunderbolt для графики высокого разрешения, чтобы удовлетворить высокие требования творческих профессионалов.

Док-станция Thunderbolt 3 DV4K с питанием 85 Вт (DOCK215USZ) позволяет подключить ноутбук к двум мониторам 4K UHD с частотой 60 Гц или одному монитору 8K HDR с частотой 30 Гц. Он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-A для подключения периферийных устройств рабочего пространства, таких как мышь и клавиатура, жесткий диск и многое другое. Его компактный дизайн также гарантирует, что он не займет драгоценное место на рабочем столе. Он даже оснащен монтажным кронштейном VESA для крепления док-станции за дисплеем для еще большей экономии места. DOCK215 продается по цене 287,99 долларов. Док-станция Thunderbolt 3 с питанием 96 Вт (DOCK222USZ) для еще большей мощности и большего количества портов оснащена скоростью Thunderbolt, графикой высокого разрешения и несколькими портами, чтобы удовлетворить самые высокие требования современных профессиональных создателей контента и студий. Он подключается к двум мониторам 4K UHD с частотой 60 Гц или к одному монитору 8K HDR с частотой 30 Гц. Он также предлагает несколько портов: два порта USB-C (один порт USB 3.2 Gen 2 на передней панели и один нисходящий порт Thunderbolt 3 на задней панели), пять портов USB-A 3.2 Gen 1 (один с быстрой зарядкой) и один. Порт SD-карты — для подключения основных периферийных устройств рабочего пространства, таких как мышь, клавиатура, жесткий диск и т. д. DOCK222 поставляется с адаптером Targus USB-C для альтернативного режима DisplayPort (ACA968GLX) для подключения второго внешнего монитора DisplayPort к MacBook, не поддерживающим MST. Он также оснащен монтажным кронштейном VESA, что позволяет использовать монтажный кронштейн Targus VESA для крепления док-станции за дисплеем для еще большей экономии места. DOCK222 продается по цене 402,99 долларов.