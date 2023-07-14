Team Group представила планки DDR5-памяти на 48 ГБ

Ведущий производитель памяти Team Group расширил ёмкости своих продуктов из серии промышленной памяти DDR5. Соответственно, этот производитель стал первым, кто выпустил модуль памяти на 48 ГБ, а также модуль на 24 ГБ. Это обновление ёмкости распространяется на все типы продуктов DDR5, включая некорректируемую DDR5 U/SO-DIMM, класс DDR5 ECC U/SO-DIMM и модули памяти DDR5 ECC R-DIMM. Они обеспечивают более высокую ёмкость для приложений, использующих высокопроизводительные вычисления, встраиваемые компьютеры, персональные рабочие станции и серверные мощности в процессе работы. Текущие промышленные модули памяти DDR5 на рынке имеют максимальную ёмкость в 32 ГБ на модуль. Однако с развитием облачных вычислений, интернета вещей и ИИ растёт потребность в ёмкости памяти буквально семимильными шагами.

Передовые системы вычислений должны обрабатывать большие объёмы данных с различных датчиков и устройств, выполнять сложные вычисления и анализы, требующие большой ёмкости и производительности памяти. Чтобы удовлетворить этот спрос, Team Group выпустила свои первые комплекты память по 48 ГБ, которые в ближайшее время станут настоящим стандартом качества на современном рынке. Увеличенная ёмкость значительно повысит производительность и мощность обработки систем вычислений, плюс это сэкономит деньги на постройке центров обработки данных. Интересно, когда память такого объёма доберётся и до настольных компьютеров — было бы интересно посмотреть.