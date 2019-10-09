Team Group выпускает оптимизированную память и твердотельный накопитель

TEAMGROUP, мировой лидер в области памяти, выпускает игровую память T-FORCE DARK Z α DDR4 и твердотельный накопитель CARDEA ZERO Z440 PCI-E Gen4 x4 M.2, специально предназначенные для процессоров AMD RYZEN 3000 и новейшей платформы X570.

Твердотельный накопитель CARDEA ZERO Z440, использует новейший и самый быстрый интерфейс PCIe Gen4 x4, он соответствует стандарту NVMe 1.3 и предлагает до 1 ТБ / 2 ТБ емкости. Скорость последовательного чтения / записи может достигать 5000/4400 МБ / с¹ без задержки. Запатентованный модуль охлаждения из графеновой медной фольги толщиной менее 1 мм обеспечивает отличные характеристики охлаждения, и создает эстетику тонкости T-FORCE. В то же время, CARDEA ZERO Z440 может эффективно устранять помехи устройств на материнской плате AMD X570 во время установки.

Игровая память T-FORCE DARK Z α DDR4 - это память использует микросхемы высокого качества, которые были отобраны в результате тщательного тестирования. Благодаря отличным возможностям разгона и отличной совместимости, эта память DDR4 может обеспечить чрезвычайно высокую производительность на платформе AMD нового поколения. Корпус игровой памяти T-FORCE DARK Z α DDR4 разработан на основе концепции бронированного рыцаря.