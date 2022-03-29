Team Group выпустила память ELITE SO-DIMM DDR5

Сегодня TEAMGROUP выпустила стандартную память ELITE SO-DIMM DDR5, которая работает на совершенно новой сверхвысокой тактовой частоте 4800 МГц и поставляется как в одноканальном, так и в двухканальном комплектах. Память ELITE SO-DIMM DDR5 Standard — идеальный выбор для пользователей ноутбуков, которым требуется впечатляющее повышение производительности без лишних хлопот.

Память ELITE SO-DIMM DDR5 работает на стандартной частоте памяти DDR5, равной 4800 МГц, что на 50 % выше, чем максимальная частота памяти DDR4, равная 3200 МГц. Кроме того, стандартное рабочее напряжение DDR5 составляет 1,1 В, что ниже 1,2 В в DDR4, что может существенно снизить энергопотребление и увеличить время работы ноутбуков в режиме ожидания. Эти значительные улучшения производительности и энергоэффективности значительно повышают удобство использования ноутбука в дороге.

DDR5 также имеет в два раза большую длину пакета, чем DDR4, что значительно увеличивает объем данных, к которым можно получить доступ за один пакет. Кроме того, DDR5 оснащена уникальной командой Same-Bank Refresh, позволяющей одновременно обрабатывать данные в нескольких банках. Обновление вашего ноутбука до памяти DDR5 значительно повысит эффективность работы и производительность хранилища.

TEAMGROUP предлагает полный спектр спецификаций памяти ELITE SO-DIMM DDR5 для различных конфигураций ноутбуков и потребностей пользователей, включая емкости от 8 ГБ до 32 ГБ как в одноканальных, так и в двухканальных комплектах.
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