TeamGroup представляет модули памяти Vulcan Z и Dark Z объемом 32 ГБ

Team Group объявила о выпуске модулей памяти Vulcan Z и Dark Z емкостью 32 ГБ. Оперативная память доступна на частотах DDR4-2666 и DDR4-3000, предлагая высокоскоростные и высокопроизводительные модули памяти для геймеров, а также для многозадачных рабочих нагрузок, таких как создание контента или редактирование видео.

Новые модули Vulcan Z объемом 32 ГБ будут выпущены в одноканальных или двухканальных комплектах (32 ГБ x2) с возможностью выбора частоты DDR4-2666 или DDR4-3000, в то время как серия Dark Z 32 ГБ будет в основном доступна в двухканальном режиме (32 ГБ x2) на частоте DDR4-3000. Это дает потребителям возможность выбрать, какая спецификация набора лучше всего соответствует их личным требованиям.

Как и вся игровая память TeamGroup T-Force, новые 32 ГБ Vulcan Z и Dark Z проходят строгую процедуру тестирования, чтобы гарантировать производительность, стабильность и совместимость на всех платформах AMD и Intel, предлагая высокое качество, оптимальную производительность и совместимость.