Tecno Camon 16 Premier вышел в Индии

Дочерняя компания Transsion Holdings Tecno Mobiles только что запустила Tecno Camon 16 Premier в Индии. Это самый свежий флагманский смартфон компании, который впервые был анонсирован в прошлом году вместе с Camon 16 и Camon 16 Pro. Camon 16 Premier оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и отверстием в дисплее для установки фронтальной камеры. Благодаря этому соотношение экрана к фронтальной панели составляет 90%. В отверстии находится двойная камера для селфи, которая включает в себя основную камеру на 48 МП и сверхширокий сенсор на 8 МП. В телефоне используется восьмиядерный MediaTek Helio G90T с технологией жидкостного охлаждения, плюс смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 10 с прошивкой HiOS.