Tecno Phantom V Flip 2 оценили в 80 тысяч рублей

Компания Tecno выпустила в российскую продажу складной смартфон Phantom V Flip 2, который оценен в 90 тысяч рублей. До 31 октября новинка будет доступна по акционной цене в 80 тысяч рублей. Phantom V Flip 2 оснащается 6,9-дюймовым гибким экраном с разрешением FullHD+, динамической кадровой частотой от 10 до 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 3,64-дюймовым внешним дисплеем, аккумулятором ёмкостью 4720 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 70 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп с автофокусировкой, 6-нанометровой однокристальной системой Mediatek Dimensity 8020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G77 MP9, стереодинамиками, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и NFC.