Tecno Phantom Vision V получил складной 10-дюймовый экран

Компания Tecno показала складной смартфон Tecno Phantom Vision V, который в разложенном состоянии становится планшетом. Дело в том, аппарат получил главный гибкий дисплей, диагональ которого в разложенном состоянии составляет 10,1 дюйма. А все за счет того, что внутренний и наружный экраны являются одним целым. При этом, в сложенном состоянии он похож на привычный (например, Samsung Galaxy Fold) складной смартфон с дополнительным дисплеем и основной камерой. Утверждается, что гибкий экран состоит из 11 функциональных слоев, а корпус выполнен из аэрокосмического титана. Останется ли Tecno Phantom Vision V концептом или когда-нибудь доберется до серийного производства, пока не уточняется.