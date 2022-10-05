Tecno Pova 4 получит 90-Гц экран и АКБ на 6000 мАч

Сетевые источники поделились первым изображением и подробностями о характеристиках смартфона Tecno Pova 4, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит синюю, серую и чёрную расцветки, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную оболочку HiOS 8.6 на основе операционной системы Android 12, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной 18-Вт зарядки, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, стереодинамики и 6,82-дюймовый экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц.