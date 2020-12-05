Tecno Pova с Helio G80 и батареей 6000 выпущен

Tecno представила игровой смартфон линейки POVA за 135 долларов США.

Tecno POVA вышла в двух версиях: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Их цена составляет 135 долларов США и 149 долларов США соответственно. Новинка получила три расцветки корпуса: Magic Blue, Speed ​​Purple и Dazzle Black.

Tecno POVA получил 6.8 дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1640 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G80. В телефоне есть поддержка быстрой зарядки 18 Вт для аккумулятора емкостью 6000 мАч. Работает смартфона на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой HiOS 7.0.

POVA оснащена фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Модуль задней камеры телефона оснащен 13-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным макрообъективом, 2-мегапиксельным объективом AI и четырехдиапазонной вспышкой. Телефон оснащен другими функциями, такими как слот для двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и аудиоразъем 3,5 мм.
Комментарии и отзывы Tecno Pova
Обзоры:
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Новости:
Xiaomi Mi 10T Pro выйдет в Индонезии 8 декабря

Китайская компания Xiaomi объявила, что Mi 10T Pro будет анонсирован в Индонезии. Объявление, сделанное ...
Blackview BL6000 Pro будет представлен 17 ноября

Компания Blackview разослала приглашение на презентацию своего флагмана Blackview BL6000 Pro. ...
LG K42, K52 получили сертификат BIS в Индии

LG представила смартфоны K42 и K52 в Доминиканской Республике и других странах еще в сентябре. А теперь э...
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Лучшие тостеры. Philips HD2581Лучшие тостеры. Philips HD2581
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Thrustmaster выпустила гарнитуру T.Racin...
Thrustmaster выпустила гарнитуру T.RacinThrustmaster выпустила гарнитуру T.Racing Scuderia Ferrari Edition-DTS для симуляторов гонок. Компания Th...
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB2...
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB2Портативная блютуз колонка – решение для удаленного проигрывания плей-листа. Это устройство компактное, м...
Google Recorder 2.0 анонсирован для Pixe...
Google Recorder 2.0 анонсирован для PixeПриложение Google Recorder было впервые представлено в серии Pixel 4. Теперь компания представила улучшен...
Microsoft представила аналог MacBook Air...
Microsoft представила аналог MacBook AirMicrosoft представил самый легкий и доступный ноутбук серии Surface. ...
Huawei EMUI 11 будет тесно взаимодейство...
Huawei EMUI 11 будет тесно взаимодействоПользователи смартфонов Huawei в ближайшем будущем смогут себя порадовать последней версией своего собств...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear ...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear 32GN600, которая получила 31,5-д...
Samsung готовит Galaxy Z Fold FE...
Samsung готовит Galaxy Z Fold FEВ сети появилась информация о том, что компания Samsung вроде как уже расписала список релизов на 2021 го...
Google Pixel 5 показали на официальных ф...
Google Pixel 5 показали на официальных фНа просторах интернета появились официальные фотографии смартфона Google Pixel 5, которые компания будет ...
Монитор Xiaomi Fast LCD Monitor поступил...
Монитор Xiaomi Fast LCD Monitor поступилXiaomi выпустила 24,5 дюймовый монитор Fast LCD Monitor который поступил в продажу в Китае. Рекомендованн...
Amazfit Band 5 - многофункциональный фит...
Amazfit Band 5 - многофункциональный фитНе претендуя на роль медицинского устройства, Amazfit Band 5, тем не менее, отслеживает такие вещи, как н...
Производство консоли семейства Nintendo ...
Производство консоли семейства Nintendo Компания Nintendo объявила о прекращении производства игровой консоли Nintendo 3DS. Информация об этом по...
Moto G9 Power получил отличную батарею...
Moto G9 Power получил отличную батареюКогда-то давно компания Motorola обладала целым рядом различных преимуществ по сравнению с конкурентами и...
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 годаОбзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлениемОбзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением
Обзор KIVI 55U710KB 55Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor