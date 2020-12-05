Tecno Pova с Helio G80 и батареей 6000 выпущен

Tecno представила игровой смартфон линейки POVA за 135 долларов США.

Tecno POVA вышла в двух версиях: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Их цена составляет 135 долларов США и 149 долларов США соответственно. Новинка получила три расцветки корпуса: Magic Blue, Speed ​​Purple и Dazzle Black.

Tecno POVA получил 6.8 дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1640 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G80. В телефоне есть поддержка быстрой зарядки 18 Вт для аккумулятора емкостью 6000 мАч. Работает смартфона на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой HiOS 7.0.

POVA оснащена фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Модуль задней камеры телефона оснащен 13-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным макрообъективом, 2-мегапиксельным объективом AI и четырехдиапазонной вспышкой. Телефон оснащен другими функциями, такими как слот для двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и аудиоразъем 3,5 мм.