Tecno Spark 6 Go выпустили в Индии

Tecno Spark 6 Go — самый новый бюджетный смартфон от компании Tecno, который теперь официально представили в Индии. Важно отметить, что это урезанная версия Tecno Spark 6 с процессором Helio G70, которая официально поступила в продажу в Пакистане в сентябре текущего года. Новый бюджетный смартфон отличается впечатляющим дизайном и обещает длительное время автономной работы, но процессор у него более простой. Tecno Spark 6 Go прибыл в Индию по цене 8699 рупий (около 118 долларов) с единственной версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. За основу производительности нового устройства взят процессор Helio A25, имеется система камер из двух датчиков и приличных размеров батарея. Интересное устройство, которое своих денег, без сомнения, стоит.

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