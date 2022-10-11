Tecno готовит к релизу свои новые смартфоны

Совсем скоро компания Tecno, которая является одним из ведущих производителей смартфонов в мире, официально представит в России свои свежие новинки под названием POVA 4 Pro и POVA 4 из весьма популярной в стране линейки гаджетов POVA. Данная линейка интересна в первую очередь тем, что производитель предоставляет потенциальному покупателю внушительной ёмкости аккумулятор, большой дисплей, привлекательный дизайн и, конечно, приличную производительность за свои деньги. Соответственно, чтобы рассказать больше интересной информации о данном гаджете, производитель 12 октября в 19:00 проведёт в официальной группе во ВКонтакте прямую трансляцию, в ходе которой специалист из компании вместе с блогером Владом Филатовым поделится деталями нового устройства.

Соответственно, пользователи, которые интересуются новыми смартфонами и хотят получить от них максимум, могут получить важную информацию практически из первых уст. Более того, в ходе трансляции пользователи смогут испытать свою удачу, так как некоторые из зрителей в ходе стрима могут выиграть новинки компании совершенно бесплатно. А учитывая, что этот смартфон может похвастаться дисплеем с обновлением 90 Гц, производительным процессором от MediaTek, большой батареей на 6000 мАч и технологией быстрой зарядки, потратить время и получить шанс завладеть столь производительным гаджетом бесплатно точно стоит. Да и без акции устройство выглядит более чем привлекательным выбором.