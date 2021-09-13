Tecno представила Spark 8 - смартфон за 100 долларов

Tecno анонсировала смартфон Spark 8 в конце августа, а сегодня компания официально представила данный смартфон. По сравнению с предшественником Spark 7, недавно анонсированный Spark 8 предлагает лучшую заднюю камеру и улучшенный дизайн. Tecno Spark 8 имеет 6,52-дюймовую IPS-панель с каплевидным вырезом и слегка толстым подбородком. Смартфон предлагает разрешение HD+ (720 x 1600 пикселей) и соотношение сторон 20:9. Работает же смартфон на процессоре MediaTek Helio A25, который считается достаточно простым решением, без каких-либо изысков и невероятной производительности. Spark 8 также имеет 2 ГБ оперативной памяти и большую внутреннюю память объемом 64 ГБ. Устройство работает под управлением ОС Android 11 (версия Go) и пользовательского интерфейса HiOS 7.6, который поддерживает оптимизацию системы Super Boost.

Также смартфон имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.0, которая сочетается с двойной светодиодной вспышкой. На задней же панели расположена целая система из камер — помимо 16-мегапиксельной основной камеры, объектива AI и вспышки с четырьмя светодиодами, так же расположен сканер отпечатков пальцев. Дополнительно есть поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и слота под карту памяти. Стоимость смартфона составляет 109 долларов и за эти деньги пользователь получает действительно достойное решение. У конкурентов купить что-то подобное за 100 долларов просто невозможно, даже у китайских.
Комментарии и отзывы Tecno Spark 8
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