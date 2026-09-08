Tecno представила ультратонкий смартфон Camon Slim 5G

Также Camon Slim 5G работает под управлением HiOS 16 на базе Android 16 и компания Tecno обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности. С защитой корпуса у Camon Slim 5G тоже всё серьёзно — смартфон соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, обеспечивающим защиту от пыли и воды. Кроме того, устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H, который предусматривает повышенную устойчивость к ударам и падениям. Интересно, что Tecno предлагает Camon Slim 5G сразу в шести вариантах оформления (Neo Mondrian, Gossamer White, Matisse Black, Rebel Pink, Van Gogh Blue и Burgundy Red), что на рынке встречается очень редко. Обычно смартфоны представлены в двух-трёх цветах и не более, но здесь производитель решил порадовать фанатов.