Tecno представила ультратонкий смартфон Camon Slim 5G

Сегодня компания Tecno представила Camon Slim 5G — смартфон, название которого полностью соответствует его главной особенности. Толщина корпуса составляет всего 6,39 мм, что весьма неплохо при его характеристиках. Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1208х2644 пикселя и частотой обновления 144 Гц. Основная камера на 50 Мп построена на сенсоре Sony Lytia 700C оптического формата 1/1,56 дюйма и оснащена оптической стабилизацией изображения. Её дополняет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Также Camon Slim 5G работает под управлением HiOS 16 на базе Android 16 и компания Tecno обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности. С защитой корпуса у Camon Slim 5G тоже всё серьёзно — смартфон соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, обеспечивающим защиту от пыли и воды. Кроме того, устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H, который предусматривает повышенную устойчивость к ударам и падениям. Интересно, что Tecno предлагает Camon Slim 5G сразу в шести вариантах оформления (Neo Mondrian, Gossamer White, Matisse Black, Rebel Pink, Van Gogh Blue и Burgundy Red), что на рынке встречается очень редко. Обычно смартфоны представлены в двух-трёх цветах и не более, но здесь производитель решил порадовать фанатов.
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