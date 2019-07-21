Технические характеристики платы ASRocks mini-ITX X570

ASRock опубликовала спецификации материнской платы mini-itx на базе нового чипсета X570 от AMD. X570 Phantom Gaming-itx / tb3 удается получить охлаждаемый чипсет в формате mini-itx. Небольшая материнская плата имеет наклонный охлаждающий элемент в верхней части чипсета. Также из-за нехватки места в формате mini-itx не каждый процессор может просто уместиться на материнской плате.

Имеет соединение Thunderbolt 3. На задней панели также четыре порта USB (тип A), порт дисплея 1.4, HDMI 2.0, гигабитный Ethernet, шесть аудиопортов (одно оптическое соединение), разъем PS / 2 и разъемы антенны для сетевой карты, совместимой с WiFi 6. Поддерживается Pci-express 4.0, а также 7.1-канальный звук. На Phantom Gaming itx / tb3 имеется четыре порта sata 3 и один разъем m.2. Скорость памяти, ASRock утверждает, что она достигла ddr4-4533 или выше, это с процессорами Ryzen 3000.

ASRock еще официально не объявила, когда Phantom Gaming появится на рынке.