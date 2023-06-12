Технология Intel XeSS поддерживает уже 50 видеоигр

Вчера Intel объявила, что её технология масштабирования с помощью искусственного интеллекта XeSS теперь поддерживает в общей сложности 50 игр, включая свежую Diablo IV. Существующие технологии, такие как DLSS и FSR, получили широкую поддержку в игровой индустрии, однако Intel старается составить им конкуренцию, работая с несколькими крупными разработчиками для внедрения своей технологии XeSS в как можно большее количество крупных релизов. Например, недавно данная технология апскейлинга изображения была добавлена в Forza Horizon 5, Call of Duty Warzone 2.0 и несколько других крупных релизов, существенно расширив арсенал доступных проектов. Растущая поддержка показывает, что разработчики готовы интегрировать XeSS, ведь эта технология во многом улучшает пользовательский опыт и общую производительность системы.

Чтобы продемонстрировать эффективность масштабирования с помощью XeSS, Intel также провела некоторые тесты производительности на своей флагманской видеокарте Intel Arc A750. Конечно, доверять такого рода тестам можно лишь с большой натяжкой, но в конечном итоге пользователи получают прирост до 60 FPS в конечном итоге, что, безусловно, не может не радовать. Проблема только в том, что продажи у видеокарт компании не такие уж значительные, так что крупные разработчики не особо спешат выпускать поддержку фирменной технологии — всё равно обладателей видеокарты Intel меньше 1% от геймеров на платформе Steam, например.
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