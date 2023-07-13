Технология Li-Fi получила полноценную спецификацию

Сегодня Институт инженеров электротехники и электроники опубликовал протокол 802.11bb в качестве стандарта для беспроводных коммуникационных систем на базе передачи информации посредством света. Публикация стандарта была крайне положительно воспринята компаниями, которые разрабатывают системы связи по технологии Li-Fi — pureLiFi и Fraunhofer HHI. Приверженцы технологии Li-Fi подчеркивают преимущества использования света вместо радиочастот, обещая в будущем более быструю и надёжную беспроводную связь с более высоким уровнем безопасности по сравнению с традиционными технологиями вроде Wi-Fi и 5G. И теперь, когда стандарт IEEE 802.11bb Li-Fi был официально утверждён, вопросы взаимодействия между системами Li-Fi и успешной Wi-Fi будут полностью решены.

При этом специалисты отмечают, что, конечно, Li-Fi не заменит Wi-Fi и 5G (и проводные сети) для передачи информации. Радиоволны всё ещё имеют преимущество при передаче на большие расстояния через атмосферу и непрозрачные объекты. Вместо этого работа компаний должна сосредоточиться на использовании каждого инструмента по назначению — передача информации по технологии Li-Fi, например, более выгодна в помещениях, когда можно направить луч света прямо на смартфон или ноутбук пользователя. Впрочем, для этого нужно много нового оборудования — роутеры, системы передачи связи, а также модули принятия этих сигналов на самих смартфонах и ноутбуках, так что пока что это лишь мечты.