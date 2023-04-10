Технология NVIDIA DLSS 2 оказалась на голову лучше AMD FSR 2

Технология NVIDIA DLSS 2 обошла своего конкурента AMD FSR 2 в 26 играх, что демонстрирует превосходство «зелёной команды» в реализации системы масштабирования изображений. В современных играх для ПК геймеры могут использовать технологии масштабирования AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS 2 для более высокой частоты кадров с минимальными потерями качества изображения. Эти технологии масштабирования представлены в различных режимах, позволяя пользователям установить то, что лучше всего подходит для в конкретной ситуации. На данный момент есть 260 игр, поддерживающих NVIDIA DLSS 2, и 110 игр, поддерживающих FSR 2.

Это, безусловно, огромный список игр и приложений для сравнения этих двух технологий, однако авторы канала HardwareUnboxed провел тестирование в 26 современных AAA-играх, чтобы выяснить, какой из апскейлеров выделяется по производительности и качеству. В видео HardwareUnboxed сравнивает режимы производительности и качества как для AMD FSR 2, так и для NVIDIA DLSS 2 в двух разрешениях — 1440p и 4K. И, к сожалению для AMD, компания NVIDIA победила во всех сценариях тестирования — в 104 сценариях из 108 решение компании работало куда более эффективно, чем технология от конкурента, и лишь в 4 сценариях они оказались более или менее равными. Это просто ужасно, так как стоит напомнить, что на рынке уже есть DLSS 3, которая гораздо лучше второго поколения. И это значит, что компания предоставляет потенциальным покупателям куда более привлекательное решение.
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