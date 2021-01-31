Технология Xiaomi Mi Air Charge обеспечивает настоящую беспроводную зарядку

Китайская компания Xiaomi поднялась на новый уровень в области зарядных устройств с технологией Mi Air Charge, которая позволяет заряжать несколько устройств одновременно без использования кабелей или подставки для беспроводной зарядки.

Компания заявила, что в ее запатентованной технологии Mi Air Charge используется специальное устройство в форме коробки, которое использует технологию формирования луча для отправки миллиметровых волн непосредственно на устройство. Эти волны преобразуются в электрическую энергию, которая заряжает устройство. Зарядное устройство имеет 5 фазовых антенн, которые помогают определять местоположение смартфона или другое совместимое устройство в комнате. Xiaomi Mi Air Charge также имеет 144 диаграммы направленности антенны, которые передают миллиметровые волны. Xiaomi заявляет, что на данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт
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