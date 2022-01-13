Технология улучшения зрения OPPO для дальтоников улучшает распознавание цветов на 80 %

Ли Ситонг, менеджер по продуктам в OPPO продемонстрировал технологию определения цветового зрения компании, разработанную для людей с нарушениями цветового зрения. Данные показывают, что 16% населения мира в настоящее время дальтоники, из них 1 из каждых 12 мужчин и 1 из каждых 200 женщин.

Для этого компания OPPO успешно разработала технологию улучшения цветового зрения и впервые интегрировала признанное в отрасли решение для визуального обнаружения профессионального уровня Munsell Color Chess в мобильные телефоны. Это было интегрировано с возможностями метода матричного отображения. На основе цветового пространства LMS построен набор алгоритмов обнаружения, соответствующих зрительным характеристикам человеческого глаза, которые могут удовлетворить потребности большинства людей с нарушением цветовосприятия. Эта технология получила название «Тысячи людей и тысячи экранов», и ее уникальность заключается в том, что она помогает определить как тип, так и серьезность дальтонизма пользователя. Эта характеристика фактически помогла увеличить способность пользователей различать цвета с 20% до 80%.