Текстовые сообщения на морозе теперь не роскошь

Когда Стив Джобс пришел к выводу, что пальцы - более естественный способ взаимодействия для iPhone, чем стилус, это привело к компромиссу: каждый раз, когда вам нужно взаимодействовать с телефоном, вы должны снять перчатки и коснуться экрана. Большинство перчаток предлагают сенсорные возможности только одним или двумя пальцами, в то время как современные телефоны были разработаны с учетом мультитач.

Mujjo Smartphone Gloves - это модернизированная пара перчаток разработана таким образом, чтобы обеспечить оригинальное видение Джобса, когда люди могут использовать всю руку, чтобы взаимодействовать с телефоном и держать пальцы в тепле. Они бывают четырех размеров - маленькие, средние, большие и очень большие.

Чувствительность к прикосновению с перчатками Mujjo практически идеальна. Они работают не только с сенсорными экранами смартфонов, планшетов и умных часов, но и с сенсорными кнопками, например на входах с контролируемым доступом. Разумеется, они не совместимы со считывателями отпечатков пальцев.