Телефоны Sony продаются просто ужасно

Некоторое время назад мы уже говорили о том, что продажи смартфонов компании Sony неуклонно падают, а сейчас пришел свежий отчет в котором говорится, что ситуация стала еще хуже. Никто не хочет платить баснословные деньги за вытянутые смартфоны компании, ведь есть масса аналогов с такими же характеристиками, которые при этом стоят заметно меньше. Именно благодаря данному недостатку производитель и потерял своих потенциальных покупателей, которые предпочли другие варианты смартфонов от других компаний. Будем надеяться, что в ближайшем будущем стоимость смартфонов Sony снизится и компания все же не уйдет с рынка, но пока что это кажется слишком уж маловероятным. Продажи упали слишком сильно и выровнять ситуацию будет тяжело.