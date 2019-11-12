Телефоны Sony продаются просто ужасно

2019-11-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony; [30]
Некоторое время назад мы уже говорили о том, что продажи смартфонов компании Sony неуклонно падают, а сейчас пришел свежий отчет в котором говорится, что ситуация стала еще хуже. Никто не хочет платить баснословные деньги за вытянутые смартфоны компании, ведь есть масса аналогов с такими же характеристиками, которые при этом стоят заметно меньше. Именно благодаря данному недостатку производитель и потерял своих потенциальных покупателей, которые предпочли другие варианты смартфонов от других компаний. Будем надеяться, что в ближайшем будущем стоимость смартфонов Sony снизится и компания все же не уйдет с рынка, но пока что это кажется слишком уж маловероятным. Продажи упали слишком сильно и выровнять ситуацию будет тяжело.


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