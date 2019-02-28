Телевизионная приставка Shadow Ghost для потоковой передачи игр

На MWC 2019 представили телевизионную приставку Shadow Ghost, которая позволяет доставить потоковую передачу игрового процесса практически в любое место.

Shadow Ghost - это серьезное обновление по сравнению с предыдущим Shadow Box: он меньше и не имеет вентиляторов, а также добавляет поддержку WiFi. Это именно то устройство, в котором Blade Shadow нуждается сейчас, тем более что другие компании, такие как NVIDIA, Microsoft и даже Verizon, изучают потоковую передачу игр.

Настройка Shadow Ghost довольно проста: просто подключите питание и соединения HDMI, подключитесь к Ethernet или WiFi и войдите в свою учетную запись Shadow. Shadow Ghost поддерживает потоковую игру до 4K 60 Гц или 1080p 1,44 Гц. Для сравнения, сервис NVIDIA GeForce Now, который все еще находится в бета-версии, поддерживает только 1080p до 120 Гц.