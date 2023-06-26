Телевизор Toshiba TV X9900L оценен в $2995

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba TV X9900L, в которую вошли модели с диагональю экранов 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются OLED-панелями с разрешением Ultra HD 4K, частотой обновления изображения 120 Гц, поддержкой HDR, HDR10+, Dolby Vision и Tru Color, акустической системой c технологией объемного звучания REGZA 3.1.2, поддержкой Dolby Digital и DTS Virtual X, предустановленной программной оболочкой Amazon Fire TV, а также поддержкой геймерских технологий VRR и AMD FreeSync. Телевизоры уже доступны для покупки в Малайзии. Цена старшей модели составляет 2995 долларов.

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