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Телевизоры Huawei Mate TV 2 появились в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу телевизоры Mate TV 2 Enjoy Edition, Mate TV 2 и Mate TV 2 Pro, которые состоят из моделей с диагоналями от 65 до 98 дюймов. Базовая модель получила панель Black Diamond Super MiniLED с разрешением 4K, пиковой яркостью 4000 нит и отображением 1,07 млрд цветов, корпус толщиной 36,9 мм, звуковую систему Huawei Sound формата 2.2 мощностью 130 Вт, фирменную платформу Kirin T92, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Mate TV 2 может похвастаться отдельным чипом для обработки изображения Honghu Vivid, пиковой яркостью до 5000 нит, функцией преобразования 2D--видео в 3D и 180-Вт акустику формата 3.2.2. Mate TV 2 Pro получил 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также звуковую систему мощностью 240 Вт. Все телевизоры оснащаются предустановленной фирменной ОС HarmonyOS. Цены на телевизоры составляют от 1195 до 5225 долларов.
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