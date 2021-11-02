Tempo - упрощенный тренажерный зал умного дома

Tempo, тренажерный зал для умного дома, который использует компьютерное зрение для отслеживания ваших тренировок и предлагает рекомендации в режиме реального времени. Сегодня компания запускает Tempo Move, новую настройку для домашних тренировок, в которой вместо оригинального 42-дюймового сенсорного экрана со встроенными датчиками Microsoft Azure Kinect используются существующие телевизоры в сочетании с датчиками, встроенными в iPhone XS / XR и новее.

Tempo Move предлагает тот же набор упражнений, что и оригинальная Studio. Вы получаете «тысячи» занятий в режиме реального времени и по запросу, охватывающих все, от силовых тренировок до йоги и кардио. Система использует компьютерное зрение, чтобы отслеживать умные веса и предлагать советы по форме, отслеживать прогресс и давать рекомендации по тренировкам. Tempo сообщает, что гантели поддерживаются при запуске, а поддержка классов со штангой и гирями появится в следующем году.

Компания заявляет, что также работает над добавлением поддержки лидарных датчиков, встроенных в iPhone 12 Pro и новее в будущем.