Tencent Pocket Reader II стоит 160 долларов

Китайскую компанию Tencent знают все, кто хоть как-то сопряжен с мобильными играми, но теперь крупнейшая компания в мире решила выйти на новый рынок. Сотрудники данного бренда выпустили в продажу новую электронную книгу под названием Tencent Pocket Reader II, которая выглядит достаточно привлекательно, оборудована неплохим набором преимуществ и способна уделать потенциальных конкурентов. Однако есть у данного продукта один недостаток, который не позволит гаджету покорить рынок в мгновение ока — стоимость Tencent Pocket Reader II составляет 160 долларов. За эти деньги можно купить практически любую электронную книгу или даже планшет, так что у китайского устройства довольно мало шансов на успех. И это нас огорчает.